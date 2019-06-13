Люди вибирають партнерів певного типу, – вчені розповіли якого

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Люди вибирають партнерів певного типу
Люди вибирають партнерів певного типу / financialpartnersblog.com.au

Ті, хто шукає кохання, вибирають людей певного типу. Хоча ті, хто переживає розрив, можуть відчувати спокусу спробувати щось інше. Попри це, більшість з них у підсумку вибере того, хто буде схожий на їх колишнього партнера.

Дослідники з Університету Торонто в Канаді відстежували відносини групи людей в Німеччині з 2008 року, пише Daily Mai.

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Кожен раз, коли учасники вступали в нові відносини, проводилася оцінка особистісних якостей їх попереднього партнера.

До 2017 року 332 учасники зустрічалися з двома різними партнерами, які погодилися пройти особистісні тести.

Люди схильні зустрічатися зі зрозумілими й передбачуваними партнерами. Дослідники припускають, що можна передбачити, з ким людина буде зустрічатися в майбутньому.

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Дослідники виявили, що нинішні партнери учасників описували себе так само, як їхні колишні партнери. Але люди-екстраверти або люди, відкриті для іншого досвіду з більшою ймовірністю вибирали собі як партнера того, хто трохи відрізнявся від попереднього партнера.

Висновок: люди частіше зустрічаються з певним типом людей, які схожі між собою, принаймні.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я дослідження Психологія
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