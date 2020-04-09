Люди, які безсимптомно хворіють на коронавірус, теж мають пошкодження легень

Навіть якщо коронавірусна інфекція COVID-19 протікає без симптомів, вона все одно викликає ураження легень.

Портал Радіологічного товариства Північної Америки оприлюднив результати дослідження японських фахівців, в ході якого у людей, що перехворіли COVID-19 без симптомів, були виявлені негативні зміни в стані легенях.

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Дослідники проаналізували результати комп'ютерної томографії пасажирів у віці від 25 до 93 років лайнера Diamond Princess, які заразилися коронавірусом.

У 76 осіб хвороба протікала без зовнішніх ознак, тобто у них були відсутні кашель і задишка, а температура тіла не підіймалася вище 37,5 градуса.

Вчені встановили: велика частина безсимптомних пацієнтів (41 особа) мала ураження легень. У них було виявлено так званий "ефект матового скла", який є запальним маркером.

Порівняння симптоматичних і безсимптомних випадків показало схожість по ділянках ураження легеневої тканини COVID-19, як правило, зачіпає ліву і праву нижні частки легень. Ступінь тяжкості пошкоджень у пацієнтів без ознак хвороби нижча, однак їх частота приблизно однакова.

Автори роботи резюмували: навіть при безсимптомному перебігу хвороби легеням людини завдається шкода. Якщо запалення в них довго не проходить, може виникати рубцева тканина, здатна стати причиною постійних труднощів з диханням вже після одужання від інфекції.

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