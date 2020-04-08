24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Люди, які змушені працювати вдома під час карантину, мають більше проблем зі сном і алкоголем

- Читать новость на русском
Люди під час карантину мають більше проблем зі сном і алкоголем / Unsplash

Вчені дослідили те, що люди, які змушені працювати вдома під час коронавірусного карантину, вживають більше алкоголю, менше здорової їжі та мають проблеми зі сном.

Про це пише видання Daily Mail. Так, більш ніж половина опитаних у дослідженні повідомили, що відчувають нові болі, особливо в області шиї, плечей та спини, у порівняні зі своїм нормальним фізичним станом.

Читайте також Як не збожеволіти на каратині: дієві поради психолога

Також видання пише, що у період карантину люди почали менше займатися фізичними вправами і не дотримуватися здорової дієти.

Також, як йдеться у соцдослідженні "Рейтинг", у молоді стала частіше виявлятися депресія, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Результати опитування... зафіксували наявність у респондентів ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи результати опитувань двох хвиль (І хвиля – 27-28.03, II хвиля – 3-4.04) помітне незначне зростання тривожності, втоми і безсоння. Рівень депресії і паніки залишилися на тому ж рівні. В цілому, рівень негативних емоційних станів українців під час карантину і їхня динаміка поки що не викликає занепокоєння", – йдеться в прес-релізі "Рейтингу".

Зростання негативних емоційних станів зафіксовано у представників вікових категорій 18-29 і 30-39 років.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин