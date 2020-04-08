Люди, які змушені працювати вдома під час карантину, мають більше проблем зі сном і алкоголем

Вчені дослідили те, що люди, які змушені працювати вдома під час коронавірусного карантину, вживають більше алкоголю, менше здорової їжі та мають проблеми зі сном.

Про це пише видання Daily Mail. Так, більш ніж половина опитаних у дослідженні повідомили, що відчувають нові болі, особливо в області шиї, плечей та спини, у порівняні зі своїм нормальним фізичним станом.

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Також видання пише, що у період карантину люди почали менше займатися фізичними вправами і не дотримуватися здорової дієти.

Також, як йдеться у соцдослідженні "Рейтинг", у молоді стала частіше виявлятися депресія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Результати опитування... зафіксували наявність у респондентів ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи результати опитувань двох хвиль (І хвиля – 27-28.03, II хвиля – 3-4.04) помітне незначне зростання тривожності, втоми і безсоння. Рівень депресії і паніки залишилися на тому ж рівні. В цілому, рівень негативних емоційних станів українців під час карантину і їхня динаміка поки що не викликає занепокоєння", – йдеться в прес-релізі "Рейтингу".

Зростання негативних емоційних станів зафіксовано у представників вікових категорій 18-29 і 30-39 років.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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