Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей із інвалідністю. Чимало людей у суспільстві вважають інвалідність обмеженням. Та для декого це, на перший погляд, обмеження дає можливість досягати того, про що багато хто навіть боїться мріяти.

У Міжнародний день людей з інвалідністю світовій спільноті нагадують про особливу верству населення з метою інтеграції осіб з інвалідністю у життя суспільства.

Читайте також: Паралімпійці. Феномен духу

І на сьогодні чимало відомих особистостей, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, не зупинились і довели собі та світу, що інвалідність – не обмеження, а новий простір для дивовижних досягнень.

Певні обмеження не завадили їм реалізувати великі мрії. Журналісти 24 каналу зібрали для вас кілька дивовижних історій, герої яких продовжують дивувати світ та надихати на нове.

Нік Вуйчич

Пастор та мотиваційний оратор з Австралії Нік Вуйчич народився з синдромом тетраамелії – вроджений дефект, пов’язаний з повною відсутністю рук та ніг. Для когось це звучить моторошно, і означає ледь не "кінець світу", та не для Ніка. Це не зупинило його і не заважає жити активним життям.



Нік Вуйчич з повною відсутністю кінцівок живе надзвичайно активним та яскравим життям

У нього була лише одна часткова стопа з двома пальцями, завдяки якій він навчитися ходити, плавати, кататися на скейті, дошці для серфінгу, писати та жити повноцінним життям. Сьогодні на його візити з нетерпінням чекають у всіх куточках світу.

У 36-річного Ніка є прекрасна дружина та двоє синів, а ще сім'я Вуйчичів очікує на народження двох доньок.

Оксана Зубковська

Українські паралімпійці своїми дивовижними досягненнями та рекордами знані у всьому світі. А від легкоатлетки Оксани Зубковської буквально шаленіє увесь спортивний світ.

Наша 36-річна спортсменка – триразова паралімпійська чемпіонка, рекордсменка світу у стрибках у довжину серед спортсменів з вадами зору.



Від української легкоатлетки Оксани Зубковської шаленіє увесь спортивний світ

В Оксани збереглося лише 5% зору. Попри страхітливі діагнози медиків, спортсменка ніколи над цим не замислювалася, адже для неї це не має значення – мають значення цілі та шлях до їх досягнення.

Дізнайтесь більше про Оксану Зубковську: дивіться відео

Ленін Морено

64-річному Леніну Морено, який зараз обіймає посаду президента Еквадору, абсолютно не заважає успішно керувати країною перебування в інвалідному візку. Політику паралізувало ноги внаслідок травми у 1998 році, коли на нього був здійснений збройний напад.

З 2013 року Морено – спеціальний посланець Генсека ООН з питань інвалідності та доступності.

До слова, таким СРСР-рівським іменем успішного політика "нагородив" батько, який ідеалізував більшовицьку революцію.



Ленін Морено успішно керує Еквадором з інвалідного візка

Стіві Вандер

Один з найулюбленіших співаків сьогодення – американський музикант Стіві Вандер. 67-річний співак народився сліпим, та це аж ніяк не завадило йому збудувати неймовірно успішну музичну кар'єру.



Стіві Вандер

Стіві Вандер – автор понад трьох десятків альбомів, лауреат 22-ох премій Греммі, його ім'я красується у Залі слави рок-н-ролу. Саме його 4 альбоми увійшли до рейтингу "500 найкращих альбомів усіх часів" за версією журналу "Rolling Stone".

Стіві Вандер співпрацював з такими музикантами як Пол Маккартні, Джон Леннон, Боб Ділан, Рей Чарльз.

Один з найвідоміших хітів Стіві Вандера – "I Just Called To Say I Love You" : відео

Олександра Кутас

23-річна Олександра Кутас з Дніпра стала першою в Україні професійною фотомоделлю. Окрім того, вона є ще й радником мера Дніпра з питань доступності міської інфраструктури. І їй не завадило здійснити мрію те, що вона з народження прикута до інвалідного візка. Внаслідок лікарської помилки при народженні вона отримала травму спинного мозку.

Дівчина вже встигла взяти участь у кількох показах одягу, зокрема, для відомого бренду Tommy Hilfiger. Її красою цікавляться як українські, так і закордонні імениті фотографи.

У серпні 2017 року Олександра підписала свій перший контракт з модельним агентством Strawberrifox в Нью-Делі. Таким чином, дівчина стала першою моделлю з інвалідністю на фешн-ринку Індії.

Олександра зізнається, що її надихають успішні люди з обмеженими можливостями.



Олександра Кутас побудувала кар'єру у модельному бізнесі попри інвалідність

Джон Хокенберрі

Американець Джон Хокенберрі у 90-х роках став одним з перших журналістів, хто з'явився на телебаченні в інвалідному кріслі. Чоловік з 19 років прикутий до візка – він пошкодив хребет внаслідок автомобільної аварії.

Зараз йому 61 і він є чотириразовим переможцем "Emmy Award", триразовим переможцем премії "Пібоді" та відомим діячем руху за права інвалідів. Також Хокендеррі автор низки відомих статей та кількох книг.



Джон Хокенберрі – один з перших журналістів у інвалідному кріслі

Еймі Майллінз

41-річна Еймі Майллінз – одна з найяскравіших та найуспішніших представників людей з обмеженими можливостями. Жінка, яка перетворила свій фізичний недолік на неймовірну гідність. Попри часткову відсутність двох кінцівок, вона себе реалізувала у кіно, у модельному бізнесі та у спорті.

Через відсутність малогомілкових кісток з народження, однорічній Еймі ампутували обидві ноги нижче колін. І це не завадило їй стати дворазовою чемпіонкою світу з бігу та стрибків у довжину.

Окрім того, Еймі знімається в кіно і є супермоделлю. Ім'я Еймі можна побачити серед рейтингу п’ятдесяти найкрасивіших дівчат світу за версією американського журналу People.



Еймі Майллінз – зірка спорту

Ерік Вайхенмайер

Американець Ерік Вайхенмайер втратив зір у 13 років. Та те, що він реалізував, не кожному під силу. Він став першим і наразі єдиним у світі скелелазом, який досягнув вершини Евересту, будучи незрячим. Також він єдиний незрячий серед 150 осіб, які підкорили 7 найвищих вершин світу.

Зараз 49-річний атлет продовжує жити активним насиченим життям – займається лижним спортом, парапланеризмом, дайвінгом, парашутизмом та іншими активними видами спорту.

А у 2014 разом із сліпим колегою Лонні Бідвеллом вони сплавились по річці Колорадо через Гранд-Каньйон на відстань у майже 500 кілометрів.



Ерік Вайхенмайер став першим у світі скелелазом, який досягнув вершини Евересту, будучи незрячим

Х'ю Герр

Директору групи механотроніки при випробувальній лабораторії Массачусетського технологічного інституту Хью Герру у 17 років після невдалого альпіністського сходження ампутували обидві обморожені гомілки.

Сьогодні йому 53 і він – один із найвідоміших спеціалістів з протезування. Інженер поставив на ноги не одного військового, який втратив кінцівки на війні.

Я вважаю, що людей з обмеженими можливостями не буває. Обмежені лише можливості технологій!

– так говорить про інвалідність біофізик.



Х'ю Герр – один із найвідоміших спеціалістів з протезування

Тож якщо у вас є дві руки, дві ноги і голова на плечах – не скаржтесь, що ви чогось не можете. Гляньте на дивовижні досягнення цих людей та повірте у свої сили, і недосяжне стане реальним.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.