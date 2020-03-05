Люди з щепленням від кору не хворіють коронавірусом, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ті люди, котрі мають щеплення від кору, мають менше шансів заразитися новим видом коронавірусу Covid-19.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

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За його словами, переважна більшість хворих на коронавірус – це люди літнього віку (близько 80 років).

"Люди, які отримали щеплення на кір, майже не хворіють", – вважає Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що не варто створювати панічні настрої через коронавірус. Данілов додав, що, наприклад, на звичайний грип хворіє набагато більше людей.

"Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000", – додав він.

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