Люди з щепленням від кору не хворіють коронавірусом, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ті люди, котрі мають щеплення від кору, мають менше шансів заразитися новим видом коронавірусу Covid-19.
Про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".
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За його словами, переважна більшість хворих на коронавірус – це люди літнього віку (близько 80 років).
"Люди, які отримали щеплення на кір, майже не хворіють", – вважає Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що не варто створювати панічні настрої через коронавірус. Данілов додав, що, наприклад, на звичайний грип хворіє набагато більше людей.
"Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000", – додав він.
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