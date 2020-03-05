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Люди з щепленням від кору не хворіють коронавірусом, – Данілов

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Люди з щепленням від кору – не хворіють коронавірусом, – Данілов / Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ті люди, котрі мають щеплення від кору, мають менше шансів заразитися новим видом коронавірусу Covid-19.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

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За його словами, переважна більшість хворих на коронавірус – це люди літнього віку (близько 80 років).

"Люди, які отримали щеплення на кір, майже не хворіють", – вважає Данілов. 

Секретар РНБО наголосив, що не варто створювати панічні настрої через коронавірус. Данілов додав, що, наприклад, на звичайний грип хворіє набагато більше людей.

"Більше того, від звичайного грипу і гине більше людей ніж від коронавірусу, щороку це близько 650 000", –  додав він.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Новини України Олексій Данілов РНБО Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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