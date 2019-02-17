Люди заражають котів стресом

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Коти переймають стрес людей
Коти переймають стрес людей / pixabay.com

Коти переймають у своїх хазяїв психологічні проблеми: стрес і тривожність.

Вчені з англійського Університету Ноттінгем Трент опитали понад 3000 власників кішок в Великобританії. В анкеті господарі вказували дані як про своє самопочуття, так і про здоров'я кота або кішки.

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Характер і настрій людини впливають на його взаємодію з вихованцем, і це відбивається на психіці тварини. Схильні до невротизму люди частіше повідомляли про те, що їх коти хворіють, проявляють агресію або страх, у них також була надлишкова або недостатня вага.

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Люди впливають на здоров'я котів 

У свою чергу, врівноважені господарі вказували, що у їх тварин нормальна вага, і вони не схильні до агресивної або тривожного поведінки. 

У перспективі вчені мають порівняти свідчення власників з фактами про здоров'я тварин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Психологія Світ тварин
Джерело: 24 Канал
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