Люди заражають котів стресом

Коти переймають у своїх хазяїв психологічні проблеми: стрес і тривожність.

Вчені з англійського Університету Ноттінгем Трент опитали понад 3000 власників кішок в Великобританії. В анкеті господарі вказували дані як про своє самопочуття, так і про здоров'я кота або кішки.

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Характер і настрій людини впливають на його взаємодію з вихованцем, і це відбивається на психіці тварини. Схильні до невротизму люди частіше повідомляли про те, що їх коти хворіють, проявляють агресію або страх, у них також була надлишкова або недостатня вага.



Люди впливають на здоров'я котів

У свою чергу, врівноважені господарі вказували, що у їх тварин нормальна вага, і вони не схильні до агресивної або тривожного поведінки.

У перспективі вчені мають порівняти свідчення власників з фактами про здоров'я тварин.

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