Людині вперше пересадили шкіру генномодифікованої свині

У США пацієнту Массачусетської лікарні вперше пересадили шкіру генетично модифікованої свині. ДНК навмисне змінили для того, аби організм людини не відторгував чужорідні тканини.

Шкіра свині відіграє лише роль тимчасової шкіри на тілі людини, доки пацієнту створюють повноцінний шкірний трансплантат. Це допомагає уникнути великих втрат крові у перші дні після травми, повідомляє Massachusetts General Hospital.

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Як відбувалась пересадка шкіри

Першому пацієнту трансплантували незначну кількість свинячої шкіри – 5 на 5 сантиметрів. Вона була з ним впродовж 5 днів, доки її не видалили та не пересадили шкіру зі стегна.

Медики заявили, що обидва трансплантати прижились чудово і жодних відмінностей чи побічних ефектів не виявлено. Це означає, що імунітет прийняв свинячу шкіру за людську.

Тепер вчені працюють над тим, аби вивести генетично змінених безвірусних свиней, адже не варто забувати про можливості зараження та запалення від вірусів та чужорідних клітин.

Хоч під час першої пересадки геном свині не очищений не був і зараження не виявили, варто виключити усі ризики.

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