Людський язик здатний розпізнавати запахи, – вчені

Американські вчені заявили, що язик людини може розпізнавати аромати. На відміну від носа, він реагує дещо повільніше.

Дослідники підкреслюють, що на язиці присутня велика кількість рецепторів, що взаємодіють з молекулами речовин в їжі, пише The Guardian.

Читайте також: Яка дієта може вберегти від діабету та хвороб печінки

Співробітники Центру Монелла в Філадельфії зазначають, що смакові клітини людей містять особливі білкові сполуки, що можуть оцінювати запахи.

Як показали проведені вченими експерименти, частина клітин язику показує активність після контакту з ароматичними речовинами.

Досить сильна реакція зафіксована при попаданні на рецептори евгенолу, що має запах гвоздики. Однак розпізнавання язиком запаху набагато слабше, ніж нюховими клітинами.

Автори дослідження зробили висновок, що сигнали від різних типів рецепторів здатні взаємодіяти один з одним для доповнення, яке потім передає до мозку повну картину.

Це відкриття поставило під сумнів теорію про те, що смак і аромат реєструються різними органами почуттів і з'єднуються в загальну композицію лише в головному мозку для створення якогось єдиного враження від смакових характеристик продукту.

Вчені зазначають, що це зменшить потребу додавати в продукти багато цукру і допоможе в боротьбі з ожирінням.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.