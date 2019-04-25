Людський язик здатний розпізнавати запахи, – вчені

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Людський язик здатний розпізнавати запахи
Людський язик здатний розпізнавати запахи / tasteofhome.com

Американські вчені заявили, що язик людини може розпізнавати аромати. На відміну від носа, він реагує дещо повільніше.

Дослідники підкреслюють, що на язиці присутня велика кількість рецепторів, що взаємодіють з молекулами речовин в їжі, пише The Guardian.

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Співробітники Центру Монелла в Філадельфії зазначають, що смакові клітини людей містять особливі білкові сполуки, що можуть оцінювати запахи.

Як показали проведені вченими експерименти, частина клітин язику показує активність після контакту з ароматичними речовинами.

Досить сильна реакція зафіксована при попаданні на рецептори евгенолу, що має запах гвоздики. Однак розпізнавання язиком запаху набагато слабше, ніж нюховими клітинами.

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Автори дослідження зробили висновок, що сигнали від різних типів рецепторів здатні взаємодіяти один з одним для доповнення, яке потім передає до мозку повну картину.

Це відкриття поставило під сумнів теорію про те, що смак і аромат реєструються різними органами почуттів і з'єднуються в загальну композицію лише в головному мозку для створення якогось єдиного враження від смакових характеристик продукту.

Вчені зазначають, що це зменшить потребу додавати в продукти багато цукру і допоможе в боротьбі з ожирінням.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження
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