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Людство наближається до можливості зцілювати кістки

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Зрощення кісток / Pexels

Фахівці наближаються до покращення процедури зрощення хребта та відновлення зламаних або дефектних кісток.

У доклінічному дослідженні фахівцям вдалося уникнути небажаного росту кістки за межами цільових областей відновлення, повідомляє ScienceAdvances.

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Нині, під час медичної практики, людей "зцілюють" високими дозами ВМР (кістяний морфологічний білок), який доставляють до "пункту призначення" за допомогою колагенових губок. Через це речовини потрапляють не лише у потрібну область, а й поза її межі та мають властивість зв'язуватися з іншими білками, що призводить до ненормального закостеніння в навколишніх м'яких тканинах. 

Грубо кажучи, кістки починають ставати більшими та проростати там, де не потрібно.

6 фахівців вивчили способи коригування кісток за допомогою гепарину та ВМР під час тестування на тваринах.  

Зрощення кісток
Гепаринові частинки (позначені червоним) з'єднуються з дефектом стегнової кістки у щура / Фото: Medical Xpress

У людей при типовому лікуванні використовується 0,1-0,2 міліграма BMP на кілограм ваги тіла, й дослідники використовували таку ж кількість у щурів..

Відомо, що під час дослідження були використані дві різні комбінації, й одна з них допомогла знизити аномальне закостеніння на 40-50%. 

Гепарин і BMP  вводили в сітчасту трубку через нановолокно, створене ще у 2011 році.

Фахівці прагнуть створити синтетичні гепариноподобні мікрочастинки, які досягають потрібних результатів без побічних ефектів.  

Наш новий матеріал зберігає набагато більше BMP, залишаючи його локалізованим. Тому ви не отримаєте формування кістки за межами цільової області,
– заявив провідний фахівець дослідження Меріан Хеттіарачі.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Ліки
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