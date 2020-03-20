Людям, які не мають ознак захворювання, проводити діагностику не потрібно, – Комісаренко

В Україні з кожним днем зростає кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом. Приватні лікарні пропонують всім охочим платно провести експрес-тести на виявлення Covid-19. Ціна на таку процедуру становлять від 750 до 1400 гривень. Втім у МОЗ заявили, що не можуть підтвердити правдивість таких результатів.

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко в прямому ефірі 24 каналу відзначив, що діагностика захворювання є вкрай важливою. Однак необхідно розуміти, що правдивість результатів залежить від якості діагностики.

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Він пояснив:

Якщо отриманий результат буде хибно позитивний, то людей можуть звинуватити в тому, що вони є носіями вірусів, але їх у них не буде;

Якщо результат буде хибно негативний, то людям скажуть, ніби в них немає вірусу, але вони все-таки будуть його розповсюджувати.

За словами експерта, приватні фірми не можуть гарантувати якість діагностики.

Мені навіть соромно казати, що за це просять гроші. В будь-яких інших країнах, від Сінгапуру до країн Європи, це все проводиться безкоштовно,

– наголосив Сергій Комісаренко.

Він відзначив, якщо приватні фірми готові власним коштом, у вигляді благодійної допомоги, проводити діагностику, то це можливо тільки у випадку підтвердження якості цієї процедури.

Людям, які не мають ознак захворювання, проводити діагностику не потрібно. В тому випадку, коли в них є ознаки ГРВІ, це може бути і коронавірус Covid-19, чи інші, які викликають гострі респіраторні захворювання, також це може бути звичайний грип. У такому випадку діагностику проводити потрібно,

– пояснив Сергій Комісаренко.

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО розповів, що МОЗ України постійно закуповують тест-системи з різних джерел. Перші були з Німеччини, зараз в Україні в НАН України, зокрема, в Інституті молекулярної біології та генетики, які займаються цими проблемами, зроблено сучасний високочутливий діагностикум.

Його перевірили: зразки однієї людини паралельно відправили в Лондон, де було підтверджено, що це був позитивний результат. У такий спосіб ми можемо бути переконані, що цей діагностикум працює,

– зазначив експерт.

Сергій Комісаренко додав, що він розміщений в Інституті молекулярної біології та генетики, але вони будуть передавати це до Центру громадського здоров’я – нової структури, яка розташована там, де колись була Санепідемстанція.

17 березня було введено режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях. 18 березня – в Київській. Також президент України та прем'єр-міністр говорили про перспективу запровадження надзвичайної ситуації на всій території держави.

За словами Сергія Комісаренка, це залежить тільки від уряду, президента, парламенту. Обмеження, які пов'язані із запровадженням надзвичайної ситуації, прописані в законах України.

Якщо ми побачимо, що інфекція розповсюджується набагато швидше, то, можливо, є сенс вводити надзвичайну ситуацію,

– зазначив голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО.

В яких країнах вже ввели надзвичайний стан?Наразі режим надзвичайного стану ввели в Італії, Словаччині, Чехії, Ісландії, Естонії, Іспанії, Румунії, Сербії, Латвії, Болгарії, Швейцарії, Казахстані, США та Молдові.



Що заборонили під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу