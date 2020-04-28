Люксембург за місяць протестує усіх громадян на COVID-19

Люксембург запроваджує загальнонаціональне тестування на коронавірус. Тестувати громадян почнуть 19 травня та очікують, що завершать процес масового тестування вже за місяць.

Перевіряти місцевих жителів будуть на 17 спеціально розгорнутих медичних станціях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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В день планують проводити по 20 тисяч тестів. Населення Люксембургу налічує близько 600 тисяч жителів.

Важливо! За час пандемії коронавірусу в країні виявили 3,7 тисячі випадків захворювання, 88 людей померли.

До слова, в Україні можливе масове тестування населення на антитіла до коронавірусу, тобто виявлення людей, які вже перехворіли COVID-19 та мають певний імунітет до інфекції. Так, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що невдовзі в державі можуть розпочати масову ІФА-діагностику населення на наявність антитіл до коронавірусної інфекції.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 канал

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