У червні 2020 року очікуються дві магнітні бурі. Сплески сонячної активності припадуть на 8 і 9 числа. Ймовірно, що метеочутливі люди їх відчують.

Такими прогнозами поділилися в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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Коли очікувати магнітні бурі у червні 2020 року

Магнітні збурення у червні 2020 року будуть турбувати двічі.

Так, в перший літній місяць очікуються одна сильна і одна середня спалахи на Сонці:

8 червня – геомагнітний спалах середньої сили;

9 червня – сильна магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я:

Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.

Метеозалежність та метеочутливість – що це? Метеозалежність – це зміна стану здоров'я, яка відбувається під впливом природних факторів: температури, вологості повітря чи атмосферного тиску. Втім, варто відрізняти метеозалежність від метеочутливості – це здатність реагувати на зміни погоди зміною через самопочуття.

Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль.

Дратівливість, перепади настрою.

Сонливість.

Зниження працездатності чи загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах.

Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей

Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.

Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виникнути не через магнітні бурі, а свідчити про інші серйозні захворювання.