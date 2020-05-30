Магнітні бурі у червні 2020 року: актуальний прогноз
У червні 2020 року очікуються дві магнітні бурі. Сплески сонячної активності припадуть на 8 і 9 числа. Ймовірно, що метеочутливі люди їх відчують.
Такими прогнозами поділилися в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
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Коли очікувати магнітні бурі у червні 2020 року
Магнітні збурення у червні 2020 року будуть турбувати двічі.
Так, в перший літній місяць очікуються одна сильна і одна середня спалахи на Сонці:
8 червня – геомагнітний спалах середньої сили;
9 червня – сильна магнітна буря.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я:
Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.
Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:
- Головний біль.
- Дратівливість, перепади настрою.
- Сонливість.
- Зниження працездатності чи загальна слабкість.
- Підвищення артеріального тиску.
- Біль у суглобах.
Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей
Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.
Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виникнути не через магнітні бурі, а свідчити про інші серйозні захворювання.