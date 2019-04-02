Календар магнітних бур на квітень

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Магнітні бурі в квітні 2019: дати магнітних бур
Магнітні бурі у квітні / pixabay.com

Найсильніші магнітні бурі в Україні очікуються 1, 7, 18, 12 і 20 квітня. Експерти зазначають, що цього місяця буде від 2 до 4 сильних магнітних бур.

В квітні сонячна активність буде не дуже інтенсивною, тому магнітних бур буде не так багато, як в минулому місяці. Березень був дуже насичений збуреннями магнітної сфери.

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Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це коливання в магнітному полі Землі, які відбуваються під впливом сонячної активності, а саме сонячного вітру і спалахів на Сонці.

Під час потужних сонячних спалахів відбувається величезний викид позитивно заряджених частинок, які поширюються по всьому космічному простору. Вони можуть досягати Землі.

Коли будуть магнітні бурі у квітні

Згідно з прогнозом, 12 квітня очікується магнітне збудження близьке по силі до магнітної бурі першого рівня. 1, 7, 18, і 20 квітня будуть незначні коливання. Але прогноз складений лише до 29 квітня.

Сонячне сяйво – прояв магнітних бур
Сонячне сяйво – прояв магнітних бур

Чи впливають магнітні бурі на людей

Про вплив магнітних бур на людей точаться суперечки, прихильники вважать, що вони вливають на серце та судини. А також на стан нервової системи, зумовлюючи розвиток тривожних станів.

 
Метеозалежність – що це?
Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

За їхніми словами, позбутися метеочутливості допоможуть фізичні навантаження. Також потрібно стежити за харчуванням та приймати контрастний душ.

Але в останніх дослідженнях науковці не побачили взаємозв'язок між поганим самопочуттям людей та активністю сонця. Щодо ризику інсультів у цей період, то є зв'язок між ними та геомагнітними бурями, проте його потрібно вивчати детальніше.

Тому рекомендуємо прослідкувати чи справді на вас впливає сонячна актичність, чи це симптоми інших захворювань, які можливо діагностувати та вилікувати.

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Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Магнітні бурі
Джерело: Здоров'я 24
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