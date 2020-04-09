Магнітні бурі у квітні 2020 року: чого очікувати
У квітні 2020 року в Україні очікуються кілька магнітних бур. Ймовірно, їх відчують метеозалежні люди.
Дослідники цього явища назвали нові дати метеоударів. За даними у Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, серйозних магнітних бур у квітні поки не прогнозується.
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Коли будуть магнітні бурі у квітні
Магнітосфера буде збудженою 10 і 11 березня. 15 березня відбудеться магнітна буря, після чого кілька днів буде штормити, а також 26 і 27 березня.
Коли очікувати магнітні бурі у квітні 2020 року / ФІАН
Як магнітні бурі впливають на здоров’я:
Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.
Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:
- Головний біль.
- Дратівливість, перепади настрою.
- Сонливість.
- Зниження працездатності чи загальна слабкість.
- Підвищення артеріального тиску.
- Біль у суглобах.
Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей
Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.
Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виникнути не через магнітні бурі, а свідчити про інші серйозні захворювання.
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