Магнітні бурі у листопаді 2019 року: коли відбудуться потужні метеоудари

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Магнітні бурі у листопаді 2019 Україна – дати магнітних бур
Магнітні бурі в листопаді / newsmakers.com.ua

У листопаді прогнозують дві сильних магнітні бурі. Вони відбудуться в кінці місяця. Пояснюємо, чи можуть метеоудари впливати на вас.

Першу половину місяця сонце буде спокійним і магнітних бур не передбачається, повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

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Коли будуть магнітні бурі у жовтні?

21 та 22 листопада будуть дві магнітні бурі рівня G1. Рівень G1 – найслабша потужність бурі за п'ятибальною шкалою. Також у деякі дні місяця очікується невелике збудження магнітосфери: 20, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 листопада.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я?

Деякі люди скаржаться на головний біль та погане самопочуття під час магнітних бур. Однак жодні дослідження це не змогли підтвердити. Скоріш за все люди самі себе так налаштовують, коли дізнаються про магнітну бурю.

Через магнітні бурі виникає північне сяйво
Через магнітні бурі виникає північне сяйво

Електромагнітна активність там відбувається постійно і якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень. Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини.

В одному з досліджень було проаналізовано 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Графік активності таких повідомлень був зіставлений з графіком активності Сонця, і в кінцевому результаті взагалі не збігався.

Здоров’я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, щоб зрозуміти чи справді на вас впливають магнітні бурі, адже це можуть бути симптоми інших захворювань.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Міфи про здоров'я Магнітні бурі
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