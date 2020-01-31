Прогноз магнітних бур на лютий 2020 року

Нині Сонце переживає період сонячного мінімуму, у зв'язку з чим зростає ризик сильних магнітних бур згодом.

Кожні 11-12 років Сонце входить в фазу сонячного максимуму. Перехід до цієї фази супроводжується меншою кількістю сонячних спалахів та плям, що виникають на поверхні Сонця. Однак це не означає, що активність центру Сонячної системи стихає або слабшає.

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Магнітні бурі у лютому 2020 року: якою буде геомагнітна активність

Через те, що нині Сонце переживає період сонячного мінімуму, магнітних бур у лютому 2020 року не очікується. Згідно з прогнозом, найбільша активність спостерігатиметься 3,4 та 5 лютого. Втім вона занадто слабка та не досягає до рівня G1, тобто до магнітної бурі найслабшого рівня.



Прогноз сонячної активності на лютий 2020 року / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Вплив магнітних бур на здоров'я людини – правда чи вигадка?

Попри те, що щомісяця багато людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур, зв'язок між сонячною активністю та станом здоров'я людини поки що не підтверджений науковцями.

Й не можна не врахувати таке явище, як полярне сяйво. Річ у тім, що коли електромагнітна активність досягає нашої планети, то починає взаємодіяти з її магнітним полюсом, завдяки чому виникає таке магічне видовище як полярне сяйво.

На цю подію щосезону з'їжджаються натовпи туристів, але сумнівно, що в кожного з них щоразу болить голова. Й загалом, фахівці схиляються до думки, що чутливість людини до магнітних бур малоймовірна, адже магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив Сонця.



Полярне сяйво

Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль, проводячи паралель з графіком сонячної активності. Як виявили результати дослідження, період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався.

Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виявитись не впливом магнітних бур, а симптомом інших захворювань.

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