Магнітні бурі у січні 2020 року: чого очікувати

Між 2019 і 2020 роками Сонце переживає період сонячного мінімуму, завдяки чому ризик сильних сонячних бур у 2020 році зростає.

Кожні 11-12 років Сонце входить в фазу сонячного максимуму. Перехід до цієї фази характеризується меншою кількістю сонячних спалахів і сонячних плям, що спалахують на поверхні Сонця. Але це не означає, що активність серця сонячної системи стихає або слабшає.

До теми: Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим

Чи очікувати магнітні бурі у січні 2020 року

У зв'язку з сонячним мінімумом, магнітних бур у січні 2020 року не буде. Лише 14 та 15 січня прогнозують невелику активність, яка не дотягує до рівня G1, тобто до магнітної бурі найслабшого рівня.



Прогноз сонячної активності на січень 2020 року / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Хоч деякі люди скаржаться на погане самопочуття під час магнітних бур, жодні дослідження поки що не підтвердили зв'язок між станом здоров'я людини та сонячною активністю.

Якщо електромагнітна активність досягає Землі, то взаємодіє з магнітним полюсом нашої планети, завдяки чому народжується таке прекрасне явище, як полярне сяйво. На це дійство щосезону з'їжджаються натовпи туристів і сумнівно, що в кожного з них щоразу болить голова. Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив зірки Сонця тому те, що його може відчути людина – малоймовірно.

Під час одного дослідження фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль та провели паралель з графіком сонячної активності. Період активності повідомлень та графік сонячної активності абсолютно не збігався.

Редакція Здоров’я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може бути не впливом магнітних бур, а симптомом інших захворювань.

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