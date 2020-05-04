Магнітні бурі у травні 2020 року: дати і актуальний прогноз
У травні 2020 року очікуються кілька геомагнітних збурень, але вони не будуть потужними.
Дослідники цього явища назвали нові дати метеоударів.
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Коли очікувати магнітні бурі у травні 2020 року
Магнітні збурення у травні 2020 року будуть турбувати не часто.
Перша і найпотужніша в травні магнітна буря буде у вівторок, 5 травня.
Наступні спалахи очікуються 18, 19 та 21 травня. Магнітні бурі будуть слабкішими, однак, ймовірно, що метеочутливі люди їх відчують.
Магнітні бурі у травні 2020 року / Фото tesis.lebedev.ru
Як магнітні бурі впливають на здоров’я:
Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.
Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:
- Головний біль.
- Дратівливість, перепади настрою.
- Сонливість.
- Зниження працездатності чи загальна слабкість.
- Підвищення артеріального тиску.
- Біль у суглобах.
Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей
Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.
Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виникнути не через магнітні бурі, а свідчити про інші серйозні захворювання.
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