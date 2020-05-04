Магнітні бурі у травні 2020 року: дати і актуальний прогноз

У травні 2020 року очікуються кілька геомагнітних збурень, але вони не будуть потужними.

Дослідники цього явища назвали нові дати метеоударів.

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Коли очікувати магнітні бурі у травні 2020 року

Магнітні збурення у травні 2020 року будуть турбувати не часто.

Перша і найпотужніша в травні магнітна буря буде у вівторок, 5 травня.

Наступні спалахи очікуються 18, 19 та 21 травня. Магнітні бурі будуть слабкішими, однак, ймовірно, що метеочутливі люди їх відчують.



Магнітні бурі у травні 2020 року / Фото tesis.lebedev.ru

Як магнітні бурі впливають на здоров’я:

Не усі люди є метеозалежними, втім іноді люди скаржаться, що їх погане самопочуття збігається із прогнозом магнітних бур.

Метеозалежність та метеочутливість – що це? Метеозалежність – це зміна стану здоров'я, яка відбувається під впливом природних факторів: температури, вологості повітря чи атмосферного тиску. Втім, варто відрізняти метеозалежність від метеочутливості – це здатність реагувати на зміни погоди зміною через самопочуття.

Відтак, такі люди можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль.

Дратівливість, перепади настрою.

Сонливість.

Зниження працездатності чи загальна слабкість.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах.

Чи дійсно є вплив магнітних бур на здоров'я людей

Втім, варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Тому, якщо ви часто почуваєте себе знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.

Редакція Здоров'я 24 радить стежити за своїм здоров'ям, адже головний біль може виникнути не через магнітні бурі, а свідчити про інші серйозні захворювання.

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