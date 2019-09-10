Малярію можна повністю знищити за 30 років: розповіли як

Малярію можна повністю викорінити протягом одного покоління – за майже тридцять років – з допомогою генної інженерії.

Тривалий час викорінення малярії було віддаленою мрією, але вчені мають докази того, що вона може бути знищена до 2050 року.

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Директор Глобальної групи охорони здоров'я в Університеті Каліфорнії, Сан-Франциско заявив, що з допомогою генної інженерії комахи-переносники будуть мати імунітет до хвороби, пише The Lancet.

Для повного знищення хвороби необхідно виконати сукупність завдань із залученням новітніх розробок.

Малярія – що це? це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

Одним із завданням є редагування генів комарів, що розповсюджують збудника хвороби, одноклітинні паразитичні організми плазмодії.

З допомогою цього вчені можуть зробити так, щоб не лише комахи не розмножувалися, а щоб вони мали імунітет до захворювання. Відредаговані гени передаватимуться через цілі популяції комарів.

Автори доповіді запропонували використовувати більш розумні засоби боротьби з малярією, такі як протимоскітні сітки, ліки та інсектициди, і розробити нові інструменти — вакцини.



Малярію можна буде знищити до 2050 року з допомогою генної інженерії та вакцин

Урядам країн, у яких є випадки малярії, так і урядам країн, у яких не зафіксовано цих випадків, варто збільшити інвестиції приблизно на 2 мільярди доларів на рік, щоб прискорити прогрес знищення малярії.

У 2017 році малярією захворіли близько 219 мільйонів людей і близько 435 тисяч з них – загинули, в основному діти в найбідніших частинах Африки. Через продовження передачі інфекції половина населення світу, як і раніше, схильна до ризику зараження малярією, і в глобальному масштабі вона вбиває дитину кожні дві хвилини.

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