Малярію можна повністю знищити за 30 років: розповіли як
Малярію можна повністю викорінити протягом одного покоління – за майже тридцять років – з допомогою генної інженерії.
Тривалий час викорінення малярії було віддаленою мрією, але вчені мають докази того, що вона може бути знищена до 2050 року.
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Директор Глобальної групи охорони здоров'я в Університеті Каліфорнії, Сан-Франциско заявив, що з допомогою генної інженерії комахи-переносники будуть мати імунітет до хвороби, пише The Lancet.
Для повного знищення хвороби необхідно виконати сукупність завдань із залученням новітніх розробок.
це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.
Одним із завданням є редагування генів комарів, що розповсюджують збудника хвороби, одноклітинні паразитичні організми плазмодії.
З допомогою цього вчені можуть зробити так, щоб не лише комахи не розмножувалися, а щоб вони мали імунітет до захворювання. Відредаговані гени передаватимуться через цілі популяції комарів.
Автори доповіді запропонували використовувати більш розумні засоби боротьби з малярією, такі як протимоскітні сітки, ліки та інсектициди, і розробити нові інструменти — вакцини.
Малярію можна буде знищити до 2050 року з допомогою генної інженерії та вакцин
Урядам країн, у яких є випадки малярії, так і урядам країн, у яких не зафіксовано цих випадків, варто збільшити інвестиції приблизно на 2 мільярди доларів на рік, щоб прискорити прогрес знищення малярії.
У 2017 році малярією захворіли близько 219 мільйонів людей і близько 435 тисяч з них – загинули, в основному діти в найбідніших частинах Африки. Через продовження передачі інфекції половина населення світу, як і раніше, схильна до ризику зараження малярією, і в глобальному масштабі вона вбиває дитину кожні дві хвилини.
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