Марення після наркозу вказує на розвиток Альцгеймера
Вчені припускають, що марення після операції можуть бути ознакою виникнення хвороби Альцгеймера в майбутньому.
Схильність до хвороби Альцгеймера є головним фактором виникнення марення після наркозу, окрім того, кожен випадок цього явища підвищує ризик виникнення цієї хвороби, повідомляє Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.
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Вчені з Бостону вивчили анамнез здорових літніх людей, які пережили операцію. Вони помітили, що пацієнти з мутацією гена APOE марили значно сильніше.
Делірій може бути фактором ризику хвороби Альцгеймера
Фахівці проаналізували частоту, стан і тривалість марення кожного з 560 пацієнтів віком від 70 років. Кров пацієнтів брали одразу до та після операції, а також через два дні та через місяць.
Виявилось, що сильні марення виникали лише у людей з геном APOE-4 та високим С- рекреативним білком.
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