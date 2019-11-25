Марення після наркозу вказує на розвиток Альцгеймера

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Причини післяопераційного делірію / naver

Вчені припускають, що марення після операції можуть бути ознакою виникнення хвороби Альцгеймера в майбутньому.

Схильність до хвороби Альцгеймера є головним фактором виникнення марення після наркозу, окрім того, кожен випадок цього явища підвищує ризик виникнення цієї хвороби, повідомляє Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

До теми: Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи

Вчені з Бостону вивчили анамнез здорових літніх людей, які пережили операцію. Вони помітили, що пацієнти з мутацією гена APOE марили значно сильніше. 

Фактори ризику хвороби Альцгеймера
Делірій може бути фактором ризику хвороби Альцгеймера

 
Ген APOE – це
Ген, який кодує білок (аполіпопротеїн Е), що бере участь у ліпідному обміні крові та метаболізмі холестерину в гіпокампі.   
 
Мутація цього гена під назвою APOE-4 – найвідоміший генетичний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера. 

Фахівці проаналізували частоту, стан і тривалість марення кожного з 560 пацієнтів віком від 70 років. Кров пацієнтів брали одразу до та після операції, а також через два дні та через місяць. 

Виявилось, що сильні марення виникали лише у людей з геном APOE-4 та високим С- рекреативним білком. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Мозок хвороба Альцгеймера
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