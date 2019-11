Марення після наркозу вказує на розвиток Альцгеймера

Вчені припускають, що марення після операції можуть бути ознакою виникнення хвороби Альцгеймера в майбутньому.

Схильність до хвороби Альцгеймера є головним фактором виникнення марення після наркозу, окрім того, кожен випадок цього явища підвищує ризик виникнення цієї хвороби, повідомляє Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Вчені з Бостону вивчили анамнез здорових літніх людей, які пережили операцію. Вони помітили, що пацієнти з мутацією гена APOE марили значно сильніше.



Делірій може бути фактором ризику хвороби Альцгеймера

Ген APOE – це Ген, який кодує білок (аполіпопротеїн Е), що бере участь у ліпідному обміні крові та метаболізмі холестерину в гіпокампі.

Мутація цього гена під назвою APOE-4 – найвідоміший генетичний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Фахівці проаналізували частоту, стан і тривалість марення кожного з 560 пацієнтів віком від 70 років. Кров пацієнтів брали одразу до та після операції, а також через два дні та через місяць.

Виявилось, що сильні марення виникали лише у людей з геном APOE-4 та високим С- рекреативним білком.

