Марихуана може покращити статеве життя жінки

Жінки, які вживали марихуану прямо перед сексом, і ті, які регулярно її курили, в два рази частіше розповідали про сильні оргазми, ніж ті, хто взагалі ніколи не торкався до "трави".

Дослідники з Медичної школи при університеті Сент-Луїса опитали 373 жінок і з'ясували, що вживання марихуани робить їх оргазм в кілька разів сильнішим.

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47% опитаних заявили, що вживали марихуану як мінімум раз на тиждень. 34% з цієї групи курили безпосередньо перед сексом. Анкета також включала питання про здоров'я і статевий потяг.



Марихуана допомагає отримувати сильніший оргазм

Вчені пов'язують такий ефект з тим, що марихуана розслабляє жінок, знижує тривожність і невпевненість, а також уповільнює сприйняття часу і допомагає продовжити приємні відчуття.

Крім того, на початку лютого Гарвардські вчені зробили несподіване спостереження: у курців марихуани концентрація сперматозоїдів може бути вище, ніж у тих, хто ніколи не курив.

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