Маски та антисептики в домашніх умовах: чим себе зайняти під час карантину – корисні поради
Нещодавно Кабмін продовжив карантин. Усе через те, що Всесвітня організація охорони здоров'я пролонгувала дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що так званий "масковий режим" триватиме ще 2 роки. У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією в країні та світі відмовитися від масок, рукавичок і антисептиків вийде ще не скоро.
Про те, чим зайнятись на карантині – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як відбуватиметься послаблення карантину
У травні уряд планує розпочати пом'якшення карантину. Відбуватиметься це в п'ять етапів.
Перший етап:
- відкриття парків, скверів;
- відкриття об'єктів індустрії краси;
- торгівля непродовольчими товарами.
Другий етап:
- відновлення навчання випускних класів;
- відкриття закладів громадського харчування на виніс;
- відкриття спортивних залів;
- відкриття готелів.
Третій етап:
- міжміське транспортне сполучення
- відкриття ТРЦ
- відкриття театрів і кінотеатрів
- відкриття ресторанів і кафе з відвідувачами
Четвертий етап:
- розблокування всього громадського транспорту;
- відкриття закладів освіти;
- планова медична допомога.
П'ятий етап – скасування всіх інших заборон та обмежень.
Ситуація не з найкращих, бо часом у масці ходити незручно і трохи важко психологічно. Та є кілька порад, які зроблять масковий режим не таким неприємним.
Не зациклюйтесь на глобальних перспективах
Глобальні зміни – це стрес для нашого організму та розуму. Боротися з ним доведеться ще довго, навіть якщо карантин пом'якшать всередині травня – COVID-19 не зникне, допоки не винайдуть вакцину чи дійсно ефективні ліки. Психологи рекомендують не зациклюватися на далеких перспективах, адже ті жахіття, які іноді малює наш розум, можуть і не трапитися.
Обов'язково користуйтесь засобами захисту
Не варто забувати, що ознайомлений – отже, озброєний. Попри те, що маски в теплий час трохи задушливі, а руки від антисептика стають сухішими, ці засоби захисту допоможуть вберегти не лише своє життя.
Чим зайнятись вдома під час карантину
У більшості українців з'явилося чимало вільного часу, який, на жаль, можна проводити лише вдома. Хтось перейшов на дистанційне навчання чи роботу, а хтось працює в офісі, але мусить натомість відмовитися від зустрічей з рідними і друзями. Цей час можна провести з користю. Не забувати про фізичну активність, речі та дії, які приносять задоволення, здорове харчування і не зловживання режимом.
"Перекиньте свої знання, свій розум, свої бажання на потреби своєї сім'ї. Більше докладіть зусиль і зробіть порядок у своїх квартирах, біля своїх домівок. Помалюйте сходи чи приберіть і прополіть клумбу. Посадіть на своєму городі помідори і огірочки. Оце тоді буде користь для вас", – сказав Тарас Масляк.
► Зробіть антисептик власними руками
А ще карантин – це непоганий час, аби озброїтися засобами захисту самотужки. Наприклад, Православна церква України почала виготовляти антисептики. Можна спробувати зробити їх і вдома – тільки обережно. Для виготовлення антисептичної рідини в домашніх умовах за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я потрібно:
- етиловий спирт;
- перекис водню;
- гліцерин;
- дистильована чи кип'ячена вода.
Як приготувати антисептик вдома / Інфографіка 24 каналу
► Пошийте медичну маску самостійно
11-річна мешканка Харківщини вдома щодня шиє до 100 масок і роздає їх задарма. Аліса Пономаренко робить це за допомогою швейної машинки. Корисне хобі займає в дівчинки не менше 3 годин на день. З матеріалами допомагають небайдужі, а маски дівчинка та її мама передають навіть до місцевих медзакладів.
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Ви теж можете спробувати пошити маску в домашніх умовах. І Для цього навіть необов'язково мати швейну машинку. Для створення маски вам потрібно:
- шматок бавовни – 23 см на 40 см;
- 2 гумки;
- ножиці;
- нитки з голкою;
- лінійка;
- мило.
Після пошиття потрібно одразу ж обробити маску, попрасувавши її з найвищою температурою, яка є в режимах праски.
Кожні 2 – 3 години маску потрібно міняти, після цього прати при температурі 40 градусів та обов'язково проводити дезінфекцію праскою,
– наголосила Марія Старчак.
Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу
► Допомагайте медикам
Карантин, навіть якщо триватиме довше, допомагає зберегти життя не лише нам з вами, а й працівникам критичної інфраструктури – лікарям. Вони щодня ризикують заради своїх пацієнтів. Це дається в знаки, адже з початку травня кожна 5 людина, інфікована коронавірусом в Україні – це медпрацівник. Тож почати допомагати медикам можна з найпростішого.
І пам'ятайте, що у цей час краще не зловживати алкоголем, вести активний спосіб життя, часто провітрювати приміщення і, звісно ж, не забувати мити руки. Цей процес завжди був важливий, але у час пандемії має неабияке значення.