Маски та антисептики в домашніх умовах: чим себе зайняти під час карантину – корисні поради

Нещодавно Кабмін продовжив карантин. Усе через те, що Всесвітня організація охорони здоров'я пролонгувала дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що так званий "масковий режим" триватиме ще 2 роки. У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією в країні та світі відмовитися від масок, рукавичок і антисептиків вийде ще не скоро.

Про те, чим зайнятись на карантині – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як відбуватиметься послаблення карантину

У травні уряд планує розпочати пом'якшення карантину. Відбуватиметься це в п'ять етапів.

Перший етап:

відкриття парків, скверів;

відкриття об'єктів індустрії краси;

торгівля непродовольчими товарами.

Другий етап:

відновлення навчання випускних класів;

відкриття закладів громадського харчування на виніс;

відкриття спортивних залів;

відкриття готелів.

Третій етап:

міжміське транспортне сполучення

відкриття ТРЦ

відкриття театрів і кінотеатрів

відкриття ресторанів і кафе з відвідувачами

Четвертий етап:

розблокування всього громадського транспорту;

відкриття закладів освіти;

планова медична допомога.

П'ятий етап – скасування всіх інших заборон та обмежень.

Ситуація не з найкращих, бо часом у масці ходити незручно і трохи важко психологічно. Та є кілька порад, які зроблять масковий режим не таким неприємним.

Не зациклюйтесь на глобальних перспективах

Глобальні зміни – це стрес для нашого організму та розуму. Боротися з ним доведеться ще довго, навіть якщо карантин пом'якшать всередині травня – COVID-19 не зникне, допоки не винайдуть вакцину чи дійсно ефективні ліки. Психологи рекомендують не зациклюватися на далеких перспективах, адже ті жахіття, які іноді малює наш розум, можуть і не трапитися.

Катерина Ткачишин, тренерка з м'яких навичок психології "Нам у будь-якому випадку доведеться адаптуватися до нової реальності. І тому пропоную дивитися на це як на обставину, на яку ми ніяким чином не можемо повпливати. Якщо ми будемо перейматися тим, на що не маємо жодного впливу, то будемо лише витрачати свій цінний ресурс замість того, щоб сконцентруватися на тому, де ми точно можемо покращити своє життя".

Обов'язково користуйтесь засобами захисту

Не варто забувати, що ознайомлений – отже, озброєний. Попри те, що маски в теплий час трохи задушливі, а руки від антисептика стають сухішими, ці засоби захисту допоможуть вберегти не лише своє життя.

Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської лікарні " Маски і соціальна дистанція дуже важливі, і навіть не тільки в період COVID-19. Не тільки в період пандемії. Вони важливі в медицині постійно. Це актуальна тема. Насамперед це, щоб ми когось не заразили. Не для того, щоб не заразилися, а щоб ми своєю інфекцією, яка є в нас, не поранили, не кашлянули на свого ближнього, на сусіда, лікаря чи пацієнта".

Чим зайнятись вдома під час карантину

У більшості українців з'явилося чимало вільного часу, який, на жаль, можна проводити лише вдома. Хтось перейшов на дистанційне навчання чи роботу, а хтось працює в офісі, але мусить натомість відмовитися від зустрічей з рідними і друзями. Цей час можна провести з користю. Не забувати про фізичну активність, речі та дії, які приносять задоволення, здорове харчування і не зловживання режимом.

Катерина Ткачишин "Нам важко постійно залишатися вдома, тому що звичний режим змінився. І в когось навіть поламався. Спробуйте його відновити відповідно до домашніх умов. Наприклад, якщо ви працюєте дистанційно, прокиньтеся зранку, зберіться, як ви зазвичай збираєтеся на роботу, приведіть себе до ладу, вилізьте з піжами і починайте працювати".

"Перекиньте свої знання, свій розум, свої бажання на потреби своєї сім'ї. Більше докладіть зусиль і зробіть порядок у своїх квартирах, біля своїх домівок. Помалюйте сходи чи приберіть і прополіть клумбу. Посадіть на своєму городі помідори і огірочки. Оце тоді буде користь для вас", – сказав Тарас Масляк.

► Зробіть антисептик власними руками

А ще карантин – це непоганий час, аби озброїтися засобами захисту самотужки. Наприклад, Православна церква України почала виготовляти антисептики. Можна спробувати зробити їх і вдома – тільки обережно. Для виготовлення антисептичної рідини в домашніх умовах за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я потрібно:

етиловий спирт;

перекис водню;

гліцерин;

дистильована чи кип'ячена вода.



Як приготувати антисептик вдома / Інфографіка 24 каналу

► Пошийте медичну маску самостійно

11-річна мешканка Харківщини вдома щодня шиє до 100 масок і роздає їх задарма. Аліса Пономаренко робить це за допомогою швейної машинки. Корисне хобі займає в дівчинки не менше 3 годин на день. З матеріалами допомагають небайдужі, а маски дівчинка та її мама передають навіть до місцевих медзакладів.

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Ви теж можете спробувати пошити маску в домашніх умовах. І Для цього навіть необов'язково мати швейну машинку. Для створення маски вам потрібно:

шматок бавовни – 23 см на 40 см;

2 гумки;

ножиці;

нитки з голкою;

лінійка;

мило.

Марія Старчак, дизайнерка "Для початку вам потрібно скласти бавовняний шматок лицем всередину, та зробити рядок на 1 см. Я її виконувала на машинці, але ви з легкістю вдома можете замінити їх ручними стібками".

Після пошиття потрібно одразу ж обробити маску, попрасувавши її з найвищою температурою, яка є в режимах праски.

Кожні 2 – 3 години маску потрібно міняти, після цього прати при температурі 40 градусів та обов'язково проводити дезінфекцію праскою,

– наголосила Марія Старчак.



Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

► Допомагайте медикам

Карантин, навіть якщо триватиме довше, допомагає зберегти життя не лише нам з вами, а й працівникам критичної інфраструктури – лікарям. Вони щодня ризикують заради своїх пацієнтів. Це дається в знаки, адже з початку травня кожна 5 людина, інфікована коронавірусом в Україні – це медпрацівник. Тож почати допомагати медикам можна з найпростішого.

Тарас Масляк "Насамперед це, без сумніву, витримка. На жаль, ситуація на сьогодні є не дуже приємна і не дуже безпечна. Це витримка людей до тієї ситуації, яка на сьогодні склалася. Витримка до тих маніпуляцій, які проводять медичні працівники. Це розуміння і гуманність до медичного працівника".

І пам'ятайте, що у цей час краще не зловживати алкоголем, вести активний спосіб життя, часто провітрювати приміщення і, звісно ж, не забувати мити руки. Цей процес завжди був важливий, але у час пандемії має неабияке значення.



Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу