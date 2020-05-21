Маски на вулиці носити не треба: постанова уряду про послаблення карантину
В Україні з 22 травня стартує другий етап послаблення карантинних обмежень. Носити маски тепер на вулиці чи в громадських місцях не потрібно. Разом з тим, "масковий режим" обов'язковий в транспорті та під час перебування в громадських будинках.
Про це йдеться в постанові уряду від 21 травня, пише 24 канал.
Читайте також: Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня
На період карантину досі забороняється:
- перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту: респіраторів чи захисної маски.
- перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
- залишати місця самоізоляції чи обсервації.
Зверніть увагу! Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада, на місцях сама вирішує, посилювати чи послаблювати карантинні обмеження. Основне рішення щодо карантину ухвалює уряд.
До теми: Як правильно одягати медичну маску і носити респіратор: інструкція використання
Що треба знати про чинний карантинний режим
- Карантин продовжили до 22 червня.
- У 8 областях послаблювати карантин не будуть через складну епідеміологічну ситуацію. Це стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей. Які інші п'ять регіонів наразі невідомо.
- Від завтра, 22 травня відновлюють роботу міський і внутрішньообласний транспорт. Готелі (окрім хостелів). Втім, відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги, не будуть.
- Дозволили проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше ніж 50 осіб.
- Відновлюють церковні служби в храмах за умови присутності до однієї людини на 10 кв. метрах площі будівлі.
- Наступні послаблення стартуватимуть з 1 червня.
- Загалом уряд визначив п'ять етапів виходу з карантину.
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу