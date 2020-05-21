Маски на вулиці носити не треба: постанова уряду про послаблення карантину

Маски на вулиці можна не носити / unsplash.com

В Україні з 22 травня стартує другий етап послаблення карантинних обмежень. Носити маски тепер на вулиці чи в громадських місцях не потрібно. Разом з тим, "масковий режим" обов'язковий в транспорті та під час перебування в громадських будинках.