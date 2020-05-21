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Маски на вулиці носити не треба: постанова уряду про послаблення карантину

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Маски на вулиці можна не носити
Маски на вулиці можна не носити / unsplash.com

В Україні з 22 травня стартує другий етап послаблення карантинних обмежень. Носити маски тепер на вулиці чи в громадських місцях не потрібно. Разом з тим, "масковий режим" обов'язковий в транспорті та під час перебування в громадських будинках.

Про це йдеться в постанові уряду від 21 травня, пише 24 канал.

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На період карантину досі забороняється:

  1. перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту: респіраторів чи захисної маски.
  2. перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  3. залишати місця самоізоляції чи обсервації.

Зверніть увагу! Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада, на місцях сама вирішує, посилювати чи послаблювати карантинні обмеження. Основне рішення щодо карантину ухвалює уряд.

До теми: Як правильно одягати медичну маску і носити респіратор: інструкція використання

Що треба знати про чинний карантинний режим 

  • Карантин продовжили до 22 червня.
  • У 8 областях послаблювати карантин не будуть через складну епідеміологічну ситуацію. Це стосується Чернівецької, Волинської та Рівненської областей. Які інші п'ять регіонів наразі невідомо.
  • Від завтра, 22 травня відновлюють роботу міський і внутрішньообласний транспорт. Готелі (окрім хостелів). Втім, відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги, не будуть.
  • Дозволили проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше ніж 50 осіб.
  • Відновлюють церковні служби в храмах за умови присутності до однієї людини на 10 кв. метрах площі будівлі.
  • Наступні послаблення стартуватимуть з 1 червня. 
  • Загалом уряд визначив п'ять етапів виходу з карантину.

етапи виходу з карантину
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування
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