Чи захистить від коронавірусу маска та яку обрати

Через поширення світом коронавірусу COVID-19 люди масово почали скуповувати маски в аптеках. Як відомо, є чимало видів масок з різним рівнем захисту. Чи захистять вони від пандемії – читайте далі.

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Так, чимало українців зробили собі багацькі запаси масок, вважаючи, що це захистить їх від коронавірусу. Однак не завжди це так. Пропонуємо розібратися, для чого потрібні маски та респіратори, як зробити захист дієвішим, кому необхідно їх носити і де.

Які існують види особистого захисту?

Є декілька видів особистого захисту: одноразові і респіраторні маски.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носіння медичних масок при низькому ризику зараження у боротьбі з гострими респіраторними захворюваннями. Якщо ризик зараження високий – обирайте респіратори.

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Що відомо про респіратори?

Респіраторні маски мають вищий ступінь захисту, однак респіратор не захистить тих, котрі не вміють правильно користуватися.

Найбільше шансів уникнути зараження коронавірусом – використовувати респіратори рівнів N95 і FFP2. Саме такі повинні носити лікарі.

Чому не можна носити тканинні маски для захисту від коронавірусу?

У порадах, які ВООЗ опублікувала в контексті спалаху COVID-19, йдеться, що тканинні (наприклад, бавовняні або марлеві) маски ні в якому разі не рекомендуються для використання.

Ексголова міністерства здоров'я Уляна Супрун також це підтвердила, адже маски, які зараз шиють із тканини, пропускають краплі й вірус і не є блокуючими.



Існують одноразові і багаторазові маски / Getty Images

Кому потрібно носити маски?

Здоровим людям маски постійно носити не потрібно! Через масове скуповування масок часто їх не можуть придбати ті люди, кому це справді необхідно.

Хто має носити маски і респіратори:

Медпрацівники, щоб захиститися від інфікованих пацієнтів,

Хворі, щоб не заражати інших,

Особи, які працюють у місцях скупчення людей (продавці в магазинах, наприклад), або доглядають за хворими,

Усім в місцях скупчення людей та в лікарнях.

У МОЗ чимало разів наголошували, що маску треба носити не для самозахисту, а для того, що захистити інших людей від вас, тобто стримати збудник вірусу.



Здоровим людям маски носити не обов'язково / Getty Images

За словами епідеміолога Алли Мироненко в інтерв'ю 24 каналу, на вулиці носіння маски недоцільне, тому що людина не може захворіти від свіжого повітря.

"Збудник вірусу є там, де хворий, біля нього, можливо, й на поверхнях, можливо частки в повітрі… Тобто людина, коли вона в магазині, або в аптеці, має надягнути маску, а на вулиці це не є обов'язково", – повідомляє лікар.

Як правильно використовувати маски?

Пропонуємо згадати, як в наших реаліях дотримуються порад щодо носіння речей для особистого захисту. Чи бачили ви, заходячи до магазину, касира зі спущеною маскою, або з такою, яка навіть ніс не прикриває? Або у громадському транспорті людей, котрі пхають пальці під маску і поправляють її? Або тих осіб, котрі, скажімо, одноразову маску носять не дві години, а цілий день і зберігають її в кишені верхнього одягу, замість утилізації?

Уляна Супрун сказала, що чимало людей сприймають маску як якийсь талісман чи оберіг, ніби "я маю маску, то не захворію", однак це не так.

Маски ефективні "лише в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом", кажуть у ВООЗ.



При носінні масок треба пам'ятати про гігієну рук / Getty Images

Поради про правильне використання масок (рекомендації ВООЗ):

одягайте маску обережно, щоб прикрити рот і ніс і надійно зав’язати, щоб мінімізувати проміжки між обличчям і маскою;

щоб зняти маску – не торкайтеся її спереду, а зніміть шнурок ззаду;

після зняття або кожного разу, коли ви ненавмисно доторкнетесь до вживаної маски, помийте руки;

замініть маску на нову чисту, як тільки вона стане вологою;

не використовуйте повторно використані одноразові маски, утилізуйте їх негайно після зняття;

У ВООЗ зняли відео, як правильно одягати маску на обличчя: дивіться ролик

Як зробити маску самостійно?

Через панічні настрої, які поширюються серед людей, дехто намагається заробити гроші. Особливо це можна побачити в інтернеті, коли публікують дописи про продаж "масок від коронавірусу" (незважаючи, що це звичайний респіратор, або така маска, яка геть не захистить від вірусу) за космічні гроші.

Чи є ефективною для захисту домашня маска?

Чи буде ефективною зроблена маска у домашніх умовах? Пропонуємо розглянути статтю, яку опублікував Національний центр біотехнологічної інформації (NCBI).

У дослідженні вчені розглянули, чи може домашня маска бути альтернативою тих, котрі продають в аптеках. Добровольці зробили самостійно маски з бавовняних футболок, а потім їх перевірили на придатність. У результаті домашні маски справді захищають, однак вони у 3 рази менш ефективні, ніж хірургічні маски.

Як зробити маску з клаптика тканини і двох резинок: дивіться відео

У висновку йдеться про те, що краще вже застосовувати домашні маски для запобігання передачі крапель від заражених людей, ніж нічого.

У мережі є чимало порад, як зробити самостійно маску з тканини або марлі. Тканинні є багаторазовими. До прикладу, після носіння ви можете випрати у звичайній воді з пральним порошком, пропрасувати на максимально високій температурі і знову використовувати.

Додамо, що домашня маска ефективна протягом 1–3 год. Чимало дизайнерів вирішили на "хвилі" поширення коронавірусу зробити яскраві маски з прикрасами тощо. Однак наголошуємо, що маска – це не модний "хайп" і необхідно дотримуватися всіх порад для захисту себе, своїх близьких і людей навколо!



Домашні маски є у 3 рази менш ефективними, ніж хірургічні / Getty Images

Проєкт створено за підтримки МХП.