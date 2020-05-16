Масове тестування на COVID-19: з наступного тижня в Україні робитимуть ІФА-тести

Вже наступного тижня в Україні почнуть використовувати ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили, що планують використовувати тести українського виробництва.

МОЗ використовуватиме ІФА-тести вже наступного тижня. Це дуже збільшить кількість тестувань, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

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За словами Степанова, ІФА-тести покажуть рівень антитіл у крові людини. Тобто тестування покаже, чи хворіє людина коронавірусом, чи вже перехворіла.

У понеділок вже підпишуть відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. Думаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести й це дуже збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких ми будемо тестувати,

– заявив Степанов.

Він також додав, що МОЗ має намір використовувати тести українського виробництва. Зараз вже розробили механізм тестування і визначили коло осіб, який тестуватимуть.

Що відомо про ІФА-тестування

ІФА-тестування на коронавірус швидше та дешевше й здатне забезпечити масовий скринінг.

Такі тест-системи дають результат протягом двох годин, використовують у роботі реагенти українського виробництва та є у десятки разів дешевші за китайські та європейські аналоги.

Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів.

Раніше у МОЗ розповіли, при яких умовах почнеться масове тестування на коронавірус. Цей процес залежатиме від наявності даних тестів в Україні.

Станом на 16 травня в 17 858 виявлених випадків коронавірусу, з них 497 людей померли, ще 4 906 хворих одужали.



Тести на виявлення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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