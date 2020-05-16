24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Масове тестування на COVID-19: з наступного тижня в Україні робитимуть ІФА-тести

-
Масове тестування на COVID-19: в Україні робитимуть ІФА-тести
Масове тестування на COVID-19 в Україні / Unsplash

Вже наступного тижня в Україні почнуть використовувати ІФА-тестування для виявлення хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили, що планують використовувати тести українського виробництва.

МОЗ використовуватиме ІФА-тести вже наступного тижня. Це дуже збільшить кількість тестувань, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

Важливо Україна має змогу проводити близько мільйона ІФА-тестів на антитіла до COVID-19 на добу, – Ляшко

За словами Степанова, ІФА-тести покажуть рівень антитіл у крові людини. Тобто тестування покаже, чи хворіє людина коронавірусом, чи вже перехворіла.

У понеділок вже підпишуть відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. Думаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести й це дуже збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких ми будемо тестувати,
– заявив Степанов.

Він також додав, що МОЗ має намір використовувати тести українського виробництва. Зараз вже розробили механізм тестування і визначили коло осіб, який тестуватимуть.

Що відомо про ІФА-тестування

  • ІФА-тестування на коронавірус швидше та дешевше й здатне забезпечити масовий скринінг.
  • Такі тест-системи дають результат протягом двох годин, використовують у роботі реагенти українського виробництва та є у десятки разів дешевші за китайські та європейські аналоги.
  • Тестування зможе виявляти не лише факт зараження коронавірусом, а тих, хто вже на нього перехворів.
  • Раніше у МОЗ розповіли, при яких умовах почнеться масове тестування на коронавірус. Цей процес залежатиме від наявності даних тестів в Україні.

Станом на 16 травня в 17 858 виявлених випадків коронавірусу, з них 497 людей померли, ще 4 906 хворих одужали.

Тести на виявлення коронавірусу
Тести на виявлення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Альона Захарова
Теги: Міністерство охорони здоров’я Тести на коронавірус Китай Максим Степанов Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда