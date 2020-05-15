Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, – ОП

МОЗ України проводить підготовку до затвердження алгоритму масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, якщо все піде за планом, тестування українців на антитіла до коронавірусу може розпочатись наступного тижня, повідомляє пресслужба президента України.

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Про це Степанов заявив під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусу з президентом Зеленським.

ІФА-діагностика – що це? Це імуноферментний аналіз, який призначений для визначення наявності певних антигенів. Часто використовується для діагностики різних інфекційних захворювань, але на початку весни 2020 року цей метод аналізу почали використовувати для виявлення наявності антитіл до нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Так звані, експрес-тести для виявлення антитіл до коронавірусу – це експрес-тести ІФА. Вони можуть виявити антитіла до хвороби, але не вважаються достовірним методом діагностики COVID-19. Залежно від якості та чутливості, ці тести можуть видавати хибний результат.

До слова, експрес-тести для виявлення антитіл до коронавірусу вітчизняного виробництва продаються в українських аптеках. Їхня стартова ціна – від 445 гривень за штуку.

У ВООЗ зазначають, що наявність антитіл до коронавірусу ще не означає, що у людини є імунітет проти хвороби і вона не зможе заразитися. Втім, за допомогою цих тестів можна визначити, скільки насправді людей отримали інфекційну дозу збудника коронавірусної інфекції.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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