Масове отруєння на Львівщині: 18 людей опинилось в лікарні після святкування весілля

У Новояворівську в ресторані готелю "Криве озеро" отруїлось 18 осіб. Починаючи з вівторка, число постраждалих постійно зростає.

Перші пацієнти почали звертатись до лікарні після обіду 5 листопада. Ресторан закрили на 10 робочих днів, повідомляє Zaxid.net.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Цілком ймовірно, що кількість хворих пацієнтів може зрости, адже гості звертаються до лікарні впродовж трьох останніх днів: 5, 6 та 7 листопада.

Весілля відбувалось 3 листопада в одному з ресторанів готелю "Криве озеро" – "Asparagus". На святкуванні було присутньо понад 130 гостей.

За словами постраждалих, вони вживали смажену та червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

Під час перевірки в ресторані виявили низку недоліків: в жодному цеху немає умивальників, а обробка м'яса, риби та овочів проводиться в одному приміщенні. Також керівництво не продемонструвало усі документи на використану продукцію.

...Не надали результати виробничого контролю. Керівництво ресторану допустило до реалізації продукцію, яку готували за межами ресторану. На весіллі були організовані два столи, так званий козацький і фуршетний, на якій була продукція, приготована за межами ресторану,

– розповідає заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина.

Кондитерські вироби та весільний торт також готувались не на території ресторану. Наразі з'ясовують, хто накривав козацький та фуршетний столи та готував додаткові страви.

Проти власників закладу відкрили кримінальне провадження, їм загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на термін до трьох років.

Дивіться відео: що відомо про стан потерпілих

Що робити при отруєнні / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.