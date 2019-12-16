Масове отруєння у ресторані на Львівщині: 10 людей госпіталізовано

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Отруєння у Львівській області / Unsplash

У Львівській області після святкування дня народження отруїлись 10 з 13 людей, їх госпіталізували з гострою кишковою інфекцією. Причини отруєння поки що невідомі.

Святкування дня народження відбувалось 8 грудня у Бориславському ресторані "Rat", нині готується рішення про закриття закладу, повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

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11 та 12 грудня пацієнти почали звертатись у лікарню за скаргами на слабкість, блювоту, пронос та температуру 38-39 °C.

Постраждалі розповіли, що вживали кульки з сала, м'яса та часнику, тушковану рибу з овочами, червону та білу рибу, червону ікру, червоний борщ. Також зі святкового меню вони їли червоний борщ з пиріжками із м'ясом, шашлик, домашню ковбасу, кишку, смажені ковбаски, піцу, салат "Цезар", свинині ребра з картоплею, салат з квасолею, болгарським перцем та сухарями, заправлений олією, та на додачу торт, приготований в домашніх умовах.

Отруєння у Бориславі на Львівщині
Cafe Rat у місті Борислав на Львівщині / objor.com

Як пише ZAXID. NET, експерти відібрали 16 проб харчових продуктів і сировини з ресторану, взяли на аналіз воду, зробили 30 змивів та обстежили шестеро працівників закладу

На дні народженні було 13 дорослих і 10 дітей. До лікарні наразі потрапили лише дорослі. З дітей ніхто не постраждав, бо зі слів кухарів, для них було замовлено окреме меню і страви готували окремо,
– розповіла заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства повідомила Олена Улашина.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Львова Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Отруєння
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