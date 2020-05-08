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Масове тестування дасть лише помилкове відчуття безпеки, – Ляшко

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В Україні не будуть проводити масове тестування на коронавірус
В Україні не будуть проводити масове тестування на коронавірус / 5.ua

Проведення масового тестування не дасть необхідних результатів, жодна економіка не витримає тестування всього населення кожен день.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, МОЗ зараз працює над новими протиепідемічними заходами, але не над масовим тестуванням. 

Віктор Ляшко
“Ми розробляємо протиепідемічні заходи для роботи бізнесу, шкіл, дитсадків і т.д., які і далі будуть впроваджуватися. Але ми розуміємо, що масове тестування безсимптомних хворих нічого не покаже, а тільки дасть помилкове відчуття безпеки”.

За його словами, МОЗ планує провести масове вакцинування проти грипу, щоб виключити цю інфекцію. 

Будемо вести активну комунікацію з людьми і розглядаємо можливість забезпечити вакцинами проти грипу працівників життєво важливих сфер,
– додав він.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Віктор Ляшко Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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