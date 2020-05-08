Масове тестування дасть лише помилкове відчуття безпеки, – Ляшко

Проведення масового тестування не дасть необхідних результатів, жодна економіка не витримає тестування всього населення кожен день.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, МОЗ зараз працює над новими протиепідемічними заходами, але не над масовим тестуванням.

Віктор Ляшко “Ми розробляємо протиепідемічні заходи для роботи бізнесу, шкіл, дитсадків і т.д., які і далі будуть впроваджуватися. Але ми розуміємо, що масове тестування безсимптомних хворих нічого не покаже, а тільки дасть помилкове відчуття безпеки”.

За його словами, МОЗ планує провести масове вакцинування проти грипу, щоб виключити цю інфекцію.

Будемо вести активну комунікацію з людьми і розглядаємо можливість забезпечити вакцинами проти грипу працівників життєво важливих сфер,

– додав він.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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