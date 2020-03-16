МАУ тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі на період з 17 березня по 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

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Зазначається, що пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії, адже термін карантину, встановлений Урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня 2020 року.

У вівторок, 17 березня 2020 року, МАУ виконає декілька міжнародних рейсів, на які будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.

Рейси МАУ 17 березня:

PS734 Дубай – Київ;

PS 398 Каїр – Київ;

PS778 Тель-Авів – Київ;

PS612 Єреван – Київ;

PS518 Тбілісі – Київ;

PS716 Стамбул – Київ;

PS602 Баку – Київ;

PS242 Торонто – Київ;

PS232 Нью-Йорк – Київ;

PS272 Бангкок – Київ;

PS898 Кишинів – Київ.

У період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.



Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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