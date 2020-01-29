МАУ виконає два рейси в Китай, щоб евакуювати українців

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні.

Рейси виконають 30 січня і 3 лютого, повідомила прес-служба авіакомпанії для Інтерфакс-Україна.

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Зараз у МОЗ працюють над тим, щоб ввести на борту літаків з Китаю скринінґові анкети для прямих рейсів. Ймовірно, це стосуватиметься і непрямих рейсів.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там перебувають:

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Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.

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