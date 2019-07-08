Майбутні батьки зможуть вибирати рівень інтелекту для дітей

Технології генетичного скринінгу скоро дозволять відокремлювати ембріони з найперспективнішими генами інтелекту.

Про це завив професор Стівен Хсу, заступник ректора з дослідницької роботи в Університеті штату Мічиган, в інтерв'ю The Guardian.

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Його компанія з промовистою назвою Genomic Prediction вже пропонує послугу з відбору ембріонів з аномально низьким IQ для пар, які спостерігаються в клініках з лікування безпліддя в США.

Коли це стане можливо?

Поки прогнози все ще неточні, тому що генів, пов'язаних з інтелектуальними здібностями, багато. Вони зустрічаються в різних ділянках ДНК, і поки єдиний спосіб встановити їх зв'язок з рівнем IQ – через бази даних досліджень.

Ще 20 років тому пари, які проходили ЕКО, могли тільки захистити дитину від захворювань, пов'язаних зі змінами в конкретних генах або хромосомними аномаліями.

Але вже за останнє десятиліття створили великі генетичні бази даних, і картина змінилася. Завдяки аналізу багатьох генів, кожен з яких вносить незначний внесок, стало можливим розрахувати полігенні ризики певного захворювання (наприклад, діабету) або навіть рис особистості.



Великі генетичні бази даних допоможуть вдосконалити людей

Ще через десять років, за прогнозами Хсу, стануть доступні високоякісні генетичні та академічні дані про мільйони людей. Це означає, що можна буде прогнозувати навіть такий показник, як рівень IQ, з точністю до 10 балів.

Критика такого відбору

З іншого боку, у колег Хсу його заяви не мають великого ентузіазму. Тому що оцінки ймовірностей для IQ дуже важко інтерпретувати та перенести з однієї популяції на іншу.

Є і побоювання з приводу непередбачених наслідків такої вибірки. Наприклад, в деяких дослідженнях був знайдений зв'язок між високими полігенними показниками академічної успішності та більшою ймовірністю аутизму.

Нарешті, є вплив середовища, яке може компенсувати генетичну схильність. Батьки, які сподіваються отримати готового генія з пробірки, можуть занадто покладатися на технологію і в результаті докласти менше власних зусиль для розвитку здібностей.

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