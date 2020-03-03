"Має пам'ятати кожен": Скалецька сказала, що робити, щоб захиститись від коронавірусу

В Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус Covid-2019. Щоб максимально уберегтися від інфекції, варто знати прості правила та алгоритми.

Зоряна Скалецька надала прості відповіді на поширені питання та зазначила, що ці правила повинен запам'ятати кожен українець, а головне – виконувати їх.

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Куди звертатися у випадку симптомів ГРЗ?

Слід одразу звернутися до сімейного лікаря. Жодних інших лікарів чи лікарень на цьому етапі шукати не потрібно.

Сімейному лікарю обов'язково треба повідомити, чи перебували ви у країнах, де зафіксований вірус, та чи контактували з особами, які повернулися країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу. Лікар вивчить симптоматику та приймає рішення про подальші дії.

Чи викликати швидку допомогу у випадку підозри на коронавірус?

Так. Бригади екстреної медичної допомоги поінформовані про те, як діяти у таких випадках.



Повідомите бригаду швидкої допомоги про підозру на коронавірус, аби вони одягнули спецодяг/Фото:Unsplash

Чи одягати маску, щоб захиститися від коронавірусу?

Маски слід одягати виключно тоді, коли особа вже має симптоми гострого респіраторного захворювання. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, здоровим людям вони не потрібні.

До того ж, маска створює фальшиве відчуття безпеки, яке може призвести до нехтування першочерговими правилами захисту.

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Яка відстань до людини, в якої є ознаки ГРЗ, є безпечною?

Варто дотримуватися дистанції до 2 метрів та уникати місць масового скупчення людей.

Чи справді миття рук може убезпечити від коронавірусу?

Так, це правда! Руки треба мити максимально часто, бажано з милом. Тривалість процедури – 20–40 секунд. Якщо такої можливості немає, використовуйте спиртовмісні антисептики.



Не торкайтеся обличчя і слизових брудними руками/Фото:Unsplash

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Скільки вірус живе на поверхнях та чим його можна позбутися?

Вірус може виживати на поверхнях 3 години. Засоби дезінфекції можуть вбити вірус та унеможливлюють зараження людей.

Чи можуть діти ходити до дитсадків та шкіл?

У кожній області створені протиепідемічні комісії, які контролюють ситуацію і надають свої рекомендації. Наразі немає підстав для того, щоб масово скасовувати навчання у школах (дитсадках).

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