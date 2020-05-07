Майже 100 тисяч хворих: в Москві нарешті додумалися ввести масковий режим

З 12 травня жителі Москви будуть зобов’язані заносити маски та рукавички при виході на вулицю. Усім, хто не буде цього дотримуватися, отримає чималий штраф.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. Він також додав, що говорити про пом'якшення обмежувальних заходів в місті поки рано, пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Раніше повідомлялося, що "масковий" режим вводиться на території Московської області з 12 травня.

За його словами це робиться, щоб дати можливість більшій кількості людей працювати,

Ми розуміємо, що збільшиться кількість пересувань на транспорті, кількість людей, які спілкуються один з одним, треба це якимось чином частково компенсувати, тому вводимо додатковий режим самоізоляції на метрополітені, більш жорсткі вимоги, носіння обов'язково масок, рукавичок в громадському транспорті,

– сказав мер Москви.

Штрафи за маски й рукавички

Як заявив міністр уряду Москви Євген Данчик, за порушення цих правил буде штраф в чотири тисячі рублів (близько 1500 гривень).

Аналогічну суму, як повідомлялося раніше, доведеться заплатити жителям Підмосков'я, якщо вони з'являться в громадських місцях без засобів захисту.

Ситуація в Москві

Зазначимо, згідно з офіційними даними, в російській столиці налічується 92 тисячі заражених коронавірусом, 905 людей померли від наслідків COVID-19.

А всього в Росії понад 177 тисяч хворих і країна перебуває на 5 міці за кількістю хворих у світі.

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