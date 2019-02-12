Майже 300 шкіл на Львівщині через грип закрили на карантин

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Майже 300 шкіл на Львівщині через грип закрили на карантин
Майже 300 шкіл на Львівщині через грип закрили на карантин / evros24.gr

Уже тиждень у класах навчально-виховного комплексу села Мшана на Львівщині не чути дитячого сміху. Там на вимушені канікули через грип пішли понад триста шкіл, бо третина школярів захворіла.

Вчителі та директорка кажуть: карантин виправданий. У школі працюють лише деякі секції. Хоча щодня класи дезінфікують та кварцують спеціальними лампами.

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В сільській амбулаторії майже трьохтисячного села кажуть – із відлигою пацієнтів дійсно побільшало. "Кожен день приходять хворі, які мають тиск, температуру чи кашель. І дорослі, і малі діти мають головні болі та запалення", – відповіла медсестра Ірина Лесів.

Загалом на Львівщині через грип зупинили навчання у майже трьох сотнях шкіл та у 22 садках.

Грип – що це?
Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Ми провели понад 100 вірусологічних досліджень на виявлення циркуляції тих чи інших збудників, які спричиняють цей рід захворюваності. В 49 випадках виявили грип типу А, який викликає більш важке захворювання. Наскільки ви знаєте, цього року у нашій області померли двоє людей, у яких був визначений грипп цього типу,
– додав заступник директора обласного лабораторного центру Олег Когут.

Цьогорічний тип вірусу досить агресивний, кажуть медики. Часто дає ускладнення, особливо пневмонію. Тож, якщо у вас піднялась температура, нежить, кашель та біль у горлі – лікарі радять негайно звертатися по допомогу до спеціалістів.

300 шкіл закрили на карантин через грип: відео

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

 
Грип – симптоми
  1. Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
  2. Лихоманка.
  3. Головний біль.
  4. Ломота у м'язах і суглобах.
  5. Загальна слабкість.
  6. Втрата апетиту, можливо, нудота.
  7. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
  8. Нежить.
Корисні звички для профілактики грипу
Корисні звички для профілактики грипу
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Теги: Освіта Новини Львова Здоров'я Здорове життя Діти Грип в Україні
Джерело: 24 канал
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