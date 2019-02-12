Майже 300 шкіл на Львівщині через грип закрили на карантин
Уже тиждень у класах навчально-виховного комплексу села Мшана на Львівщині не чути дитячого сміху. Там на вимушені канікули через грип пішли понад триста шкіл, бо третина школярів захворіла.
Вчителі та директорка кажуть: карантин виправданий. У школі працюють лише деякі секції. Хоча щодня класи дезінфікують та кварцують спеціальними лампами.
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В сільській амбулаторії майже трьохтисячного села кажуть – із відлигою пацієнтів дійсно побільшало. "Кожен день приходять хворі, які мають тиск, температуру чи кашель. І дорослі, і малі діти мають головні болі та запалення", – відповіла медсестра Ірина Лесів.
Загалом на Львівщині через грип зупинили навчання у майже трьох сотнях шкіл та у 22 садках.
Ми провели понад 100 вірусологічних досліджень на виявлення циркуляції тих чи інших збудників, які спричиняють цей рід захворюваності. В 49 випадках виявили грип типу А, який викликає більш важке захворювання. Наскільки ви знаєте, цього року у нашій області померли двоє людей, у яких був визначений грипп цього типу,
– додав заступник директора обласного лабораторного центру Олег Когут.
Цьогорічний тип вірусу досить агресивний, кажуть медики. Часто дає ускладнення, особливо пневмонію. Тож, якщо у вас піднялась температура, нежить, кашель та біль у горлі – лікарі радять негайно звертатися по допомогу до спеціалістів.
300 шкіл закрили на карантин через грип: відео
У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
- Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
- Лихоманка.
- Головний біль.
- Ломота у м'язах і суглобах.
- Загальна слабкість.
- Втрата апетиту, можливо, нудота.
- Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
- Нежить.
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