Майже половина хворих на COVID-19 заразилися від людей без симптомів

44 відсотки випадків зараження сталися під час передсимптомної стадії або під час появи перших нездужань у носія вірусу.

До такого висновку прийшли науковці з Гуанчжоу, їхнє дослідження опублікував авторитетний медичний журнал з Гуанчжоу Nature Medicine.

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Це означає, що людина, яка відчуває себе добре, починає заражати інших людей до прояву перших ознак хвороби. Так, значна частина передачі інфекції відбувається до перших симптомів.

Тому порада медиків носити маски, скорочувати контакти та залишатися вдома залишається хорошим рішенням для зниження поширення коронавірусу.

- Наш аналіз показує, що виділення вірусу може початися за 2-3 дні до появи перших симптомів. Після появи симптомів вірусне навантаження монотонно знижувалася.



Коронавірус передається від людей, які не мають симптомів / unsplash.com

Вчені досліджували історію хвороби 94 пацієнтів з підтвердженим діагнозом і проаналізували вибірку з 77 пар, де чітко простежувалося, хто кого заразив.

За їхньою оцінкою, 44% вторинних випадків були інфіковані під час безсимптомної стадії, коли не дотримувалися домашнього карантину.

У роботі вони порівняли клінічні дані про виявлення вірусу з даними про інкубаційний період і послідовні інтервали між передачами інфекції.

У 94 пацієнтів взяли в цілому 414 мазків з горла з моменту появи симптомів до 32 доби після початку захворювання. Вони виявили високий вміст вірусу незабаром після появи симптомів, який потім поступово знижувався до межі виявлення приблизно на 21 день. Не було очевидної різниці в кількості вірусу за статтю, віковими групами та тяжкістю захворювання.

Передача інфекції починалася приблизно за 55 годин до появи симптомів і досягла піку за 16 годин. Інфекційність знижувалася протягом семи днів. Тобто, людина може почати заражати інших за 2-3 дні до появи симптомів.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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