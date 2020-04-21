В Китаї майже тисяча людей, які "одужали" від COVID-19, виявились хворими

У Китаї близько тисячі пацієнтів з COVID-19 помилково віднесли до людей, які вже одужали від коронавірусної інфекції.

В Ухані – місті ймовірного виникнення і розповсюдження коронавірусу з Китаю, було виявлено понад 900 випадків наявності коронавірусу в пацієнтів, які раніше, вважались тими, що одужали. Про це йдеться у нових звітах Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, пише News Week.

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У п'ятницю кількість тих, хто одужав в Ухані, становила 47 300 людей. Але у понеділок, 20 квітня, ця кількість впала до 46 359 людей, тобто на 941 випадок менше.

Кількість людей, які одужали по всій країні, також знизилась – з 77 944 у п’ятницю до 77 084 у понеділок. А у п'ятницю головний медичний орган країни повідомляв про зростання кількості смертей від COVID-19 в Ухані на 50%, коли ще 1290 померлих було зараховано до офіційної статистики.

Ці додаткові смерті з'явились після збору інформації, зокрема, про людей, які померли вдома та у в'язницях.

Важливо! 21 квітня материковий Китай повідомив про ще 11 інфікованих COVID-19. Це найнижчий добовий приріст в КНР за місяць.

Статистика поширення COVID-19 в Китаї

Офіційно від початку епідемії COVID-19 в Китаї заразилися понад 83 тисячі осіб.

За оновленими даними 17 квітня, від коронавірусу в Китаї померли – 4 635 людей.

Американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційних джерела в адміністрації США, заявило про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби.

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