Медична контрабанда: на кордоні з Польщею затримали українця з 10 тисячами масок – фото

На кордоні з Польщею правоохоронці зупинили автомобіль для додаткової перевірки. У багажному відділені автівки виявили партію з понад 10 тисяч медичних масок.

Українець їхав до Польщі через пункт пропуску "Устилуг". Там його і затримали, повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби.

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Правоохоронці вирішили додатково перевірити автомобіль Volkswagen.

У подвійному днищі багажного відділення іномарки виявили 10 тисяч 653 штуки одноразових медичних масок,

– йдеться в повідомленні.



На кордоні з Польщею затримали українця з 10 тисячами масок / Фото Держприкордонслужби

Приблизна вартість масок – майже 365 тисяч гривень. Виявлений товар та автомобіль в українця вилучили.



Медичні маски виявили у багажному відділені автівки / Фото Держприкордонслужби

До слова, після поширення коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок.

Зверніть увагу! Нещодавно на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тисячі медичних масок. Їх незаконно намагалися доставити у Румунію.

Основне про коронавірус

Станом на 11 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 119 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 284, одужали – 65 тисяч 766. Найскладніша ситуація з європейських країн в Італії. Там захворіли 10 тисяч людей, померла 631 людина.

В Україні зафіксували один випадок зараження коронавірусом. Захворів чоловік, який подорожував Європою. Наразі ще 5 людей перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

Вакцини від коронавірусу чи ліків ще не існує. Однак у Китаї та США працюють над її розробкою.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу