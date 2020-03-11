Медична контрабанда: на кордоні з Польщею затримали українця з 10 тисячами масок – фото
На кордоні з Польщею правоохоронці зупинили автомобіль для додаткової перевірки. У багажному відділені автівки виявили партію з понад 10 тисяч медичних масок.
Українець їхав до Польщі через пункт пропуску "Устилуг". Там його і затримали, повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби.
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Правоохоронці вирішили додатково перевірити автомобіль Volkswagen.
У подвійному днищі багажного відділення іномарки виявили 10 тисяч 653 штуки одноразових медичних масок,
– йдеться в повідомленні.
На кордоні з Польщею затримали українця з 10 тисячами масок / Фото Держприкордонслужби
Приблизна вартість масок – майже 365 тисяч гривень. Виявлений товар та автомобіль в українця вилучили.
Медичні маски виявили у багажному відділені автівки / Фото Держприкордонслужби
До слова, після поширення коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок.
Зверніть увагу! Нещодавно на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тисячі медичних масок. Їх незаконно намагалися доставити у Румунію.
Основне про коронавірус
- Станом на 11 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 119 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 284, одужали – 65 тисяч 766. Найскладніша ситуація з європейських країн в Італії. Там захворіли 10 тисяч людей, померла 631 людина.
- В Україні зафіксували один випадок зараження коронавірусом. Захворів чоловік, який подорожував Європою. Наразі ще 5 людей перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.
- Вакцини від коронавірусу чи ліків ще не існує. Однак у Китаї та США працюють над її розробкою.