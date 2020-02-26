Медична реформа: чи закриватиме МОЗ лікарні

У МОЗ розповіли чи передбачає медична реформа закриття лікарень та звільнення лікарів.

Про те, як функціонуватимуть лікарні в рамках медичної реформи, розповіла Тетяна Бойко – директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я під час брифінгу МОЗ.

Читайте також: Що передбачає пакет медичних гарантій і скільки НСЗУ заплатить за лікування українців

В системі охорони здоров'я є Верховна рада, МОЗ, НСЗУ, яка закуповує медичні послуги, також є місцева влада, яка відповідальна за організацію медичної допомоги.

За словами Бойко, госпітальна та місцева влада є власником медичних закладів, тобто рішення, щодо реорганізації, реструктуризації приймаються в кожному місті окремо.

Лікарні подаються на контракти. Є 26 видів пакетів медичних послуг, вони можуть подаватися на будь-яку кількість пакетів, яким відповідають, це залежить від потужності лікарні, наявного персоналу та обладнання.

Тетяна Бойко пояснила, чому рішення реструктуризації лікарень вірне.

Тетяна Бойко “В Україні, зокрема Рівненській області є хірургічне відділення, яке проводить 9 операцій на рік, там небезпечно оперуватися, бо кадри не мають достатньої кваліфікації. Відтак, місцева влада приймає рішення реформувати лікарню, перепрофілювати в терапевтичне відділення, щоб надати допомогу людям і щоб вона була безпечною”.

Відтак, що відбувається далі – 13 людей виходить на мітинг. Але, слід розуміти, що хірургічне відділення без анестезіолога – небезпечне. Це по факту експерименти. Так не може бути, наголошує пані Тетяна.

Тому, важливо розуміти – лікарні не закриваються, вони будуть змінюватися в залежності того, які якісні послуги вони зможуть надавати. Як тільки вони наймуть анестезіолога, чи докуплять медичне обладнання вони можуть звернутися до НСЗУ та отримати ліцензію впродовж року.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.