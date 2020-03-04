Медична реформа має бути для людей, для медиків, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що медична реформа повинна бути для людей та для медиків. Обнадійливих слів щодо старту другого етапу медичної реформи, майбутній прем'єр не сказав.

Прохання припинити впровадження медичної реформи оголосив Батенко Тарас – депутат групи "За майбутнє" під час засідання Верховної Ради.

Читайте також: Летить у стіну, – Зеленський про медреформу

Шановний Денис Анатолійович, ми віримо, що у Вас все вдасться, – зазначив Батенко та запропонував зупинити медичну реформу.

"Не на часі"

"Ми підтримуємо Президента Володимира Зеленського, який щойно з трибуни Верховної Ради сказав, що цю медичну реформу треба зупиняти. Бо вона не на часі, грошей НСЗУ не вистачить, аби профінансувати лікарні. Просимо вас вольовим рішенням зупинити 32 етап медичної реформи", – сказав Батенко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль “Дякую за вашу пропозицію. Звичайно, ми маємо переконатися, щоби результат медичної реформи не призвів до краху галузі і ми говоримо сьогодні про людей, тому реформа має бути для людей, про людей, для медиків. Над цим будемо працювати з першого дня з новим керівником міністерства”.

Будемо вести комунікацію з фахівцями спільно з профільним комітетом, будемо налаштовуватися на спільну роботу з Верховною радою, підсумував Денис Шмигаль – майбутній прем'єр-міністр України.

Чому виникла загроза продовження медичної реформи

4 березня під час засідання Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, про неготовність України до старту другого етапу медичної реформи та неспроможність команди МОЗ продовжувати роботу.

Відтак, Верховна Рада звільнила Зоряну Скалецьку з посади міністра охорони здоров'я. Важливо розуміти, що міністерку звільнили у контексті відставки уряду Олексія Гончарука.

Роботу МОЗ оцінила спеціально створена група

21 лютого Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Її очолив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Робоча група з питань медреформи аналізувала реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, комісія оцінила реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів меддопомоги.

Примітно, що в групу входив Ілля Ємець – кардіохірург, директор "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", який тепер ймовірно стане наступником Скалецької.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.