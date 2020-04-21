Другий етап медичної реформи: міфи та правда від Супрун

З 1 квітня стартував другий етап трансформації системи охорони здоров'я. За програмою НСЗУ оплачує лікування пацієнтам на вторинній ланці, відтак кожен має право на безкоштовну медичну допомогу та реабілітацію.

Уляна Супрун, яка й ініціювала медичну реформу в Україні, пояснила правду й міфи про другий етап реформи, які поширюють найбільше.

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Міф: З першого квітня всі лікарні закриваються.

Правда: Договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій підписали 1 645 закладів спеціалізованої медичної допомоги. Це практично всі районні, міські, обласні лікарні країни. В них пацієнти не платитимуть за допомогу, яку покриває Програма медичних гарантій. Натомість медзаклади отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Серед пріоритетних послуг – допомога при пологах (400 медзакладів), у тому числі допомога при складних неонатальних випадках — 120 лікарень, медична реабілітація, колоноскопія, цистоскопія, хірургічні операції.

Міф: З 1 квітня виклик "швидкої" платний.

Правда: Екстрена медична допомога приїде і надасть вам допомогу безоплатно, якщо ви зателефонуєте 103. Незалежно від того, чи маєте ви укладену декларацію з сімейним лікарем.

Міф: З 1 квітня НСЗУ звільняє лікарів.

Правда: Питання звільнення та збільшення зарплат – це питання, яке вирішують в рамках кожного закладу у договорах між адміністрацією та медичними працівниками.

На первинній ланці ті лікарі, з якими більше пацієнтів уклали декларації, отримали можливість заробляти більше грошей.

На рівні спеціалізованої допомоги пацієнт також обиратиме лікарню і лікаря, у якого хоче отримати медичну допомогу. І гроші від НСЗУ “підуть” до лікарні за ним. Тому медзаклади будуть зацікавленні в залученні кваліфікованих фахівців та створення для них сприятливих умов роботи.

НСЗУ виплачує кошти відповідно до договору, а грошима розпоряджаються у конкретному медзакладі, в який вони надійшли. Але це не означає, що в ситуації, коли головні лікарі вирішують залишити все, як було, медики мають залишатися сам на сам зі своїми проблемами. Місцева влада та громадянське суспільство мають стежити за тим, що відбувається в їхніх лікарнях та допомагати, в разі потреби.

Міф: З 1 квітня психіатричні лікарні зачиняються.

Правда: НСЗУ оплачуватиме стаціонарну психіатричну допомогу при розладах психіки і поведінки. І якщо надання психіатричної допомоги можливе тільки в умовах стаціонару, і якщо необхідне амбулаторне лікування.

НСЗУ фінансує саме медичні послуги. Психіатрична допомога знаходиться на перетині двох видів допомоги — медичної та соціальної і потребує комплексного рішення та участі профільних міністерств, місцевої влади, а також підтримки міжнародних програм.

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