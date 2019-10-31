Медичні послуги в онлайні: як ставляться лікарі та чи полегшило це життя пацієнтам

Майже кожен львів'янин має електронну медичну картку. Таких у місті вже понад пів мільйона. Тепер записатися до лікаря, переглянути рецепти або історію хвороби можна в режимі онлайн.

Електронний сервіс Helsi.me львівська мерія прийняла минулого року. Він неабияк економить час і пацієнта, і лікаря. Сервіс працює в усіх закладах первинної допомоги Львова.

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Понад 600 тисяч пацієнтів, які уклали декларації, мають електронні медичні картки.

У системі можна записатись на прийом та навіть залишити відгук про лікаря. Тим часом медики на сервісі Helsi.me бачать інформацію про пацієнта, виписують "Доступні ліки" онлайн та скеровують хворих до вузьких спеціалістів.



Електронний сервіс Helsi.me

Звичайно, що нам дуже зручно. Тому що це, по-перше, скорочує прийом, по-друге, зменшує черги під кабінетом лікаря. Пацієнти планують свій час, пацієнти не пересікаються в черзі, що дуже важливо в епідеміологічному плані,

– зазначила завідувачка амбулаторії сімейної медицини Ніна Земенкова.

Зараз лікарі ведуть подвійний облік пацієнтів — паперовий та електронний. Тож записатися на прийом можна як в лікарні, так і в інтернеті. Така ситуація буде, допоки вся українська первинка не перейде в режим онлайн. Але дані про пацієнтів уже є в електронному режимі.

Чим перехворів, що було не так, які має алергічні реакції, чи вакцинований у повному об'ємі — вся ця інформація заноситься в електронний формат, картку і там зберігається,

– наголосив начальник управління охорони здоров'я Львова Володимир Зуб.

Окрім запису до лікаря, в системі можна знайти необхідні ліки та переглянути їхню вартість, забронювати в аптеці і навіть оформити страхівку.

Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Який передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

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