Медичну реформу ніхто не скасовує і не відтерміновує, – Радуцький

Новообраний міністр охорони здоров'я продовжить медичну реформу. Відтак, другий етап, який планували з квітня, не відтерміновують.

Про це повідомив Михайло Радуцький під час брифінгу після комітету здоров'я нації.

До теми: Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

Радуцький зазначив, що чинний міністр Охорони здоров'я продовжить впровадження медичної реформи.

Михайло Радуцький “Ніхто не згортає реформу, ніхто її не відтерміновує”.

Також у МОЗ опублікували підсумки комітету Верховної ради, де міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив бачення медичної реформи.

Реформа системи охорони здоров’я України продовжується і повинна модифікуватися таким чином, щоб в країні було запроваджене державне медичне страхування,

– йдеться в повідомленні.

Переваги реформи

безоплатність (медична допомога населенню надається безоплатно);

доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового полісу);

мотивація (легальна економічна мотивація найкращих та найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я);

додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі);

незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.