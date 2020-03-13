Медичну реформу ніхто не скасовує і не відтерміновує, – Радуцький
Новообраний міністр охорони здоров'я продовжить медичну реформу. Відтак, другий етап, який планували з квітня, не відтерміновують.
Про це повідомив Михайло Радуцький під час брифінгу після комітету здоров'я нації.
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Радуцький зазначив, що чинний міністр Охорони здоров'я продовжить впровадження медичної реформи.
Також у МОЗ опублікували підсумки комітету Верховної ради, де міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив бачення медичної реформи.
Реформа системи охорони здоров’я України продовжується і повинна модифікуватися таким чином, щоб в країні було запроваджене державне медичне страхування,
– йдеться в повідомленні.
Переваги реформи
- безоплатність (медична допомога населенню надається безоплатно);
- доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового полісу);
- мотивація (легальна економічна мотивація найкращих та найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я);
- додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі);
- незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).
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