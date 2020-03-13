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Медичну реформу ніхто не скасовує і не відтерміновує, – Радуцький

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Медичну реформу продовжать

Новообраний міністр охорони здоров'я продовжить медичну реформу. Відтак, другий етап, який планували з квітня, не відтерміновують.

Про це повідомив Михайло Радуцький під час брифінгу після комітету здоров'я нації.

До теми: Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

Радуцький зазначив, що чинний міністр Охорони здоров'я продовжить впровадження медичної реформи.

 
Михайло Радуцький
“Ніхто не згортає реформу, ніхто її не відтерміновує”.

Також у МОЗ опублікували підсумки комітету Верховної ради, де міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив бачення медичної реформи. 

Реформа системи охорони здоров’я України продовжується і повинна модифікуватися таким чином, щоб в країні було запроваджене державне медичне страхування,
– йдеться в повідомленні. 

Переваги реформи

  • безоплатність (медична допомога населенню надається безоплатно);
  • доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового полісу);
  • мотивація (легальна економічна мотивація найкращих та найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я);
  • додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі);
  • незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Михайло Радуцький Медична реформа
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