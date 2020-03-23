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Медик долучився до акції "Підвези лікаря на роботу": наскільки це безпечно для здоров'я

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В Україні введено карантин у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу. У великих містах призупинили роботу метро та міжміські перевезення. Багато хто не може дістатися до роботи, тому стоїть у чергах по 3-4 години. Це в тих містах, де ще дозволяють, окрім медичного персоналу та поліції, ще комусь користуватися громадським транспортом. Тому українці знайшли безпечнішу альтернативу.

В перший день карантину багато медиків не могли дістатися на роботу, тому лікар вирішив подати людям приклад і самостійно довезти до лікарні. Про це працівник "Охматдиту" Сергій Петрик розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що в державі зараз критичний момент – запровадження карантину та ризик розповсюдження коронавірусної інфекції. Тому українці повинні об’єднатися для того, щоб максимально мінімізувати ризики для пацієнтів і загалом для держави.

Так, це дійсно може бути небезпечно, але йде мова про підвезення медичних працівників, які знають, що таке коронавірус та як з ним боротися. І знають також правила, яких необхідно дотримуватися, якщо є підозра,
– заявив Сергій Петрик.

"В нас усі співробітники лікарні попереджені. У випадку нежиті, температури та погіршення самопочуття  – потрібно залишатися вдома", – додав Петрик.

Лікар повідомив, що зупиняти роботу медичних закладів неможна. Вони повинні працювати, як єдиний злагоджений механізм, тому такі міри є необхідними.

Що відомо про коронавірус в Україні

  • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
  • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
  • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
  • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
  • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Як захиститися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
 

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Автор: Марія Лелека
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Новини України Медицина Здоров'я ОХМАТДИТ Лікарня
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