Медикам – рабство, пацієнтам – смерть, Зеленському – рейтинг, – Супрун про скасування медреформи
Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я та реформаторка української медицини Уляна Супрун розкритикувала ініціативу Володимира Зеленського про зміну фінансування медичних закладів.
Про це вона написала у себе на сторінці Facebook.
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Вона зазначила, що влада називає "покращенням реформи" боягузливий крок у минуле, обман та зневагу усіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу.
За її словами, нині та Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.
Якщо вважати голосом "бідних лікарів" мільйонера і переховувача вбивць Тодурова, то можна навіть не відчути, як всі притомні медики втечуть. Якщо для протидії пандемії залучати "експертизу" інфекціоніста-расиста Голубовську, то можна за три місяці досі не спромогтись тестувати людей на COVID-19 у достатніх масштабах і не забезпечити медиків елементарними засобами захисту,
– сказала Супрун.
Вона наголосила, що українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень.
5 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вони прийняли рішення про зміну фінансування, як по суті блокує медичну реформу, яка пропонувала, щоб гроші йшли за послуги а не всім однаково. Це б дозволило створити здорову конкуренцію та ефективніше використання бюджетних коштів.
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