Медикам – рабство, пацієнтам – смерть, Зеленському – рейтинг, – Супрун про скасування медреформи

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я та реформаторка української медицини Уляна Супрун розкритикувала ініціативу Володимира Зеленського про зміну фінансування медичних закладів.

Про це вона написала у себе на сторінці Facebook.

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Вона зазначила, що влада називає "покращенням реформи" боягузливий крок у минуле, обман та зневагу усіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу.

Уляна Супрун “Справжня трансформація системи охорони здоров’я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени”.

За її словами, нині та Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

Якщо вважати голосом "бідних лікарів" мільйонера і переховувача вбивць Тодурова, то можна навіть не відчути, як всі притомні медики втечуть. Якщо для протидії пандемії залучати "експертизу" інфекціоніста-расиста Голубовську, то можна за три місяці досі не спромогтись тестувати людей на COVID-19 у достатніх масштабах і не забезпечити медиків елементарними засобами захисту,

– сказала Супрун.

Вона наголосила, що українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень.

Уляна Супрун “Медикам – зрівнялівку і рабство, пацієнтам – страх, страждання і смерть, Зеленському і ко – закордонні клініки та високі рейтинги”.

5 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вони прийняли рішення про зміну фінансування, як по суті блокує медичну реформу, яка пропонувала, щоб гроші йшли за послуги а не всім однаково. Це б дозволило створити здорову конкуренцію та ефективніше використання бюджетних коштів.

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