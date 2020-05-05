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Медикам потрібно збільшити зарплату щонайменше на 50%, – Степанов

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Лікарям хочуть підвищити зарплату до 50%
Лікарям хочуть підвищити зарплату до 50% / Getty images

Міністерство охорони здоров'я хоче до кінця 2020 року збільшити заробітну плату медичним працівникам. Підвищення має сягати щонайменше на 50%, тому МОЗ запропонує уряду внести зміни до бюджету.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу розповів, що для підвищення зарплат медичним працівникам потрібно виділити додаткові 11 мільярдів гривень, передає 24 канал.

Важливо Чому медикам не виплатили обіцяні 300% до зарплати: реакція МОЗ

Для того, щоб підвищити зарплати 435 тисячам медиків в Україні, потрібно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету. Наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати – не менше, ніж до 50%,
– сказав міністр.

Глава МОЗ також додав, що відомство розробить справедливі тарифи за якими буде здійснюватися фінансування медицини у 2021 році.

"Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах медичних послуг. Тарифи, які по-справжньому будуть покривати лікування українців тієї чи іншої хвороби. Це буде справжнє гарантування надання медичної допомоги нашим українцям", – додав Степанов.

Водночас голова Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що наразі в Україні є проблема недостатнього фінансування медицини, адже Україна витрачає на неї приблизно 3% ВВП. Однак комітет буде просити уряд збільшити у 2021 році фінансування медгалузі до 6% ВВП

Збільшення зарплат медикам: найголовніше

  • У березні лікарям та іншим медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
  • Однак вже у квітні лікарі мали отримати надбавку у розмірі до 300% вже до всієї зарплати (яка враховує стаж). Відповідно вона мала б бути більшою, ніж березні.
  • Згодом у МОЗ заявили, що планують підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не працюють з хворими на коронавірус. Йдеться про вірусологів, лаборантів і всіх лікарів та медичних працівників, які не увійшли в пакет COVID-19.
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини України Здоров'я Михайло Радуцький Максим Степанов Медицина Новини Здоров'я Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Бюджет 2020 Зарплата
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