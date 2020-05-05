Медикам потрібно збільшити зарплату щонайменше на 50%, – Степанов

Міністерство охорони здоров'я хоче до кінця 2020 року збільшити заробітну плату медичним працівникам. Підвищення має сягати щонайменше на 50%, тому МОЗ запропонує уряду внести зміни до бюджету.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу розповів, що для підвищення зарплат медичним працівникам потрібно виділити додаткові 11 мільярдів гривень, передає 24 канал.

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Для того, щоб підвищити зарплати 435 тисячам медиків в Україні, потрібно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету. Наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати – не менше, ніж до 50%,

– сказав міністр.

Глава МОЗ також додав, що відомство розробить справедливі тарифи за якими буде здійснюватися фінансування медицини у 2021 році.

"Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах медичних послуг. Тарифи, які по-справжньому будуть покривати лікування українців тієї чи іншої хвороби. Це буде справжнє гарантування надання медичної допомоги нашим українцям", – додав Степанов.

Водночас голова Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що наразі в Україні є проблема недостатнього фінансування медицини, адже Україна витрачає на неї приблизно 3% ВВП. Однак комітет буде просити уряд збільшити у 2021 році фінансування медгалузі до 6% ВВП.

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