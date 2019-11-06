Медикаментозний гепатит: які ліки викликають, симптоми та лікування

Медикаментозний гепатит виникає в результаті прийому токсичних для печінки препаратів. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування.

З початку прийому препарату до того моменту, коли розвинеться хронічний медикаментозний гепатит, може пройти як кілька діб, так і роки.

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Хто у групі ризику?

У зоні ризику, перш за все, люди з хронічними захворюваннями, які потребують постійного прийому більше трьох препаратів. А вживання 5-6 ліків одночасно значно підвищує ймовірність токсичного пошкодження печінки.

Ще один фактор розвитку лікарського гепатиту – безконтрольний прийом медикаментів.



Понад 1000 препаратів можуть бути небезпечними для печінки

Ризик медикаментозного гепатиту підвищується через:

підвищену чутливість до будь-яких ліків;

прийом алкоголю;

дефіциту білка в раціоні;

наявності іншого гепатиту (вірусного, алкогольного, аутоімунного);

вагітності;

стресу.

Які препарати можуть призвести до медикаментозного гепатиту?

За підрахунками дослідників, нині близько 1000 препаратів можуть викликати.

Найбільш часто токсичний вплив на печінку мають:

Нестероїдні протизапальні засоби; Анаболічні стероїди; Деякі антибіотики (тетрациклін, пеніциліни, макроліди); Гормональні контрацептиви; Сульфаніламіди; Протиепілептичні препарати; Протитуберкульозні препарати; Протигрибкові препарати; Діуретики (сечогінні); Препарати для лікування аритмії, Рослинні лікарські засоби (трав'яні добавки, БАДи).

Це далеко не весь список препаратів, здатних викликати медикаментозний гепатит. Важливо розуміти, що пошкодження печінки може виникнути при певних умовах в результаті прийому будь-яких ліків.



Біохімічний аналіз крові може діагностувати гепатит

Особливо при паралельному вживанні відразу декількох лікарських засобів.

Симптоми медикаментозного гепатиту

Ознаки медикаментозного гепатиту досить виражені.

нудота і блювота; зниження апетиту; відчуття гіркоти у роті; жар; біль і важкість у животі з боку правого підребер'я; жовтушність та свербіж шкіри; потемніння сечі і освітлення калових мас; неприємна відрижка.

Діагностика. Біохімічний аналіз крові на підвищення ферментів печінки – АСТ і АЛТ.

Лікування медикаментозного гепатиту

В першу чергу лікар визначає, який лікарський засіб мав токсичний вплив на печінку, і скасовує його. Якщо ж його необхідно приймати для усунення серйозної патології, проводиться заміна на інший, більш безпечний аналог.

При виявленні гострої форми токсичного ураження печінки призначається дезінтоксикаційна терапія, тривале вживання гепатопротекторів, плазмоферез. У важких ситуаціях може рекомендуватися гемодіаліз.

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