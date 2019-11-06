Медикаментозний гепатит: які ліки викликають, симптоми та лікування
Медикаментозний гепатит виникає в результаті прийому токсичних для печінки препаратів. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування.
З початку прийому препарату до того моменту, коли розвинеться хронічний медикаментозний гепатит, може пройти як кілька діб, так і роки.
Читайте також: Назвали симптоми, які свідчать про розвиток раку печінки
Хто у групі ризику?
У зоні ризику, перш за все, люди з хронічними захворюваннями, які потребують постійного прийому більше трьох препаратів. А вживання 5-6 ліків одночасно значно підвищує ймовірність токсичного пошкодження печінки.
Ще один фактор розвитку лікарського гепатиту – безконтрольний прийом медикаментів.
Понад 1000 препаратів можуть бути небезпечними для печінки
Ризик медикаментозного гепатиту підвищується через:
- підвищену чутливість до будь-яких ліків;
- прийом алкоголю;
- дефіциту білка в раціоні;
- наявності іншого гепатиту (вірусного, алкогольного, аутоімунного);
- вагітності;
- стресу.
Які препарати можуть призвести до медикаментозного гепатиту?
За підрахунками дослідників, нині близько 1000 препаратів можуть викликати.
Найбільш часто токсичний вплив на печінку мають:
- Нестероїдні протизапальні засоби;
- Анаболічні стероїди;
- Деякі антибіотики (тетрациклін, пеніциліни, макроліди);
- Гормональні контрацептиви;
- Сульфаніламіди;
- Протиепілептичні препарати;
- Протитуберкульозні препарати;
- Протигрибкові препарати;
- Діуретики (сечогінні);
- Препарати для лікування аритмії,
- Рослинні лікарські засоби (трав'яні добавки, БАДи).
Це далеко не весь список препаратів, здатних викликати медикаментозний гепатит. Важливо розуміти, що пошкодження печінки може виникнути при певних умовах в результаті прийому будь-яких ліків.
Біохімічний аналіз крові може діагностувати гепатит
Особливо при паралельному вживанні відразу декількох лікарських засобів.
Симптоми медикаментозного гепатиту
Ознаки медикаментозного гепатиту досить виражені.
- нудота і блювота;
- зниження апетиту;
- відчуття гіркоти у роті;
- жар;
- біль і важкість у животі з боку правого підребер'я;
- жовтушність та свербіж шкіри;
- потемніння сечі і освітлення калових мас;
- неприємна відрижка.
Діагностика. Біохімічний аналіз крові на підвищення ферментів печінки – АСТ і АЛТ.
Лікування медикаментозного гепатиту
В першу чергу лікар визначає, який лікарський засіб мав токсичний вплив на печінку, і скасовує його. Якщо ж його необхідно приймати для усунення серйозної патології, проводиться заміна на інший, більш безпечний аналог.
При виявленні гострої форми токсичного ураження печінки призначається дезінтоксикаційна терапія, тривале вживання гепатопротекторів, плазмоферез. У важких ситуаціях може рекомендуватися гемодіаліз.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.