Медикаментозний гепатит: які ліки викликають, симптоми та лікування

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Медикаментозний гепатит: причини, симптоми, як лікувати
Медикаментозний гепатит / pixabay.com

Медикаментозний гепатит виникає в результаті прийому токсичних для печінки препаратів. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування.

З початку прийому препарату до того моменту, коли розвинеться хронічний медикаментозний гепатит, може пройти як кілька діб, так і роки.

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Хто у групі ризику? 

У зоні ризику, перш за все, люди з хронічними захворюваннями, які потребують постійного прийому більше трьох препаратів. А вживання 5-6 ліків одночасно значно підвищує ймовірність токсичного пошкодження печінки.

Ще один фактор розвитку лікарського гепатиту – безконтрольний прийом медикаментів.

Понад 1000 препаратів можуть бути небезпечними для печінки
Понад 1000 препаратів можуть бути небезпечними для печінки

Ризик медикаментозного гепатиту підвищується через:

  • підвищену чутливість до будь-яких ліків;
  • прийом алкоголю;
  • дефіциту білка в раціоні;
  • наявності іншого гепатиту (вірусного, алкогольного, аутоімунного);
  • вагітності;
  • стресу.

Які препарати можуть призвести до медикаментозного гепатиту?

За підрахунками дослідників, нині близько 1000 препаратів можуть викликати.

Найбільш часто токсичний вплив на печінку мають:

  1. Нестероїдні протизапальні засоби;
  2. Анаболічні стероїди;
  3. Деякі антибіотики (тетрациклін, пеніциліни, макроліди);
  4. Гормональні контрацептиви;
  5. Сульфаніламіди;
  6. Протиепілептичні препарати;
  7. Протитуберкульозні препарати;
  8. Протигрибкові препарати;
  9. Діуретики (сечогінні);
  10. Препарати для лікування аритмії,
  11. Рослинні лікарські засоби (трав'яні добавки, БАДи).

Це далеко не весь список препаратів, здатних викликати медикаментозний гепатит. Важливо розуміти, що пошкодження печінки може виникнути при певних умовах в результаті прийому будь-яких ліків.

Біохімічний аналіз крові може діагностувати гепатит
Біохімічний аналіз крові може діагностувати гепатит

Особливо при паралельному вживанні відразу декількох лікарських засобів.

Симптоми медикаментозного гепатиту

Ознаки медикаментозного гепатиту досить виражені.

  1. нудота і блювота;
  2. зниження апетиту;
  3. відчуття гіркоти у роті;
  4. жар;
  5. біль і важкість у животі з боку правого підребер'я;
  6. жовтушність та свербіж шкіри;
  7. потемніння сечі і освітлення калових мас;
  8. неприємна відрижка.

Діагностика. Біохімічний аналіз крові на підвищення ферментів печінки – АСТ і АЛТ.

Лікування медикаментозного гепатиту

В першу чергу лікар визначає, який лікарський засіб мав токсичний вплив на печінку, і скасовує його. Якщо ж його необхідно приймати для усунення серйозної патології, проводиться заміна на інший, більш безпечний аналог.

При виявленні гострої форми токсичного ураження печінки призначається дезінтоксикаційна терапія, тривале вживання гепатопротекторів, плазмоферез. У важких ситуаціях може рекомендуватися гемодіаліз.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт Ліки
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