Медики є найбільш уразливими до професійного вигорання
Медичні працівники є одним із найбільш уразливих груп щодо професійного вигорання.
Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я України.
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Професійне вигорання виникає у результаті хронічного стресу на робочому місці та характеризується:
- відчуттям зниження енергії або виснаженням;
- підвищеним психічним дистанціюванням від роботи;
- зниженням професійної ефективності.
Згідно із висновками CDC, медики є одними з найбільш уразливих до профвигорання.
Чому медпрацівники страждають від професійного вигорання:
Режим праці. Представникам медичних професій часто доводиться працювати позмінно, ввечері, цілодобово, понаднормово. Через напружені умови праці зростає імовірність самогубств, зокрема серед лікарів.
Дефіцит сну також поширений серед медичних працівників. У дослідженні CDC йдеться, що 52% представників сектора охорони здоров’я, які працюють у нічну зміну, сплять не більше 6 годин на добу.
"Порушення сну та циркадних (добових) ритмів підвищують ризик травм і метаболічних розладів, знижують захист організму від інфекцій, раку, серцево-судинних захворювань", – йдеться у джерелі.
Напруження під час виконання професійних обов’язків. Медпрацівники відчувають тиск і напругу під час роботи у швидкому темпі. Також медики часто контактують з інфекційними та іншими захворюваннями.
"Усі ці фактори призводять до того, що медичний фах є одним із найбільш уразливих щодо професійного вигорання", – наголосили в Центрі.
Це психічний стан, який характеризується виникненням відчуттів емоційної спустошеності та втоми, викликаних професійною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну спустошеність, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень; різновид та передумова професійної деформації особистості.
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