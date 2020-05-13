Медики є найбільш уразливими до професійного вигорання

Медичні працівники є одним із найбільш уразливих груп щодо професійного вигорання.

Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я України.

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Професійне вигорання виникає у результаті хронічного стресу на робочому місці та характеризується:

відчуттям зниження енергії або виснаженням;

підвищеним психічним дистанціюванням від роботи;

зниженням професійної ефективності.

Згідно із висновками CDC, медики є одними з найбільш уразливих до профвигорання.

Чому медпрацівники страждають від професійного вигорання:

Режим праці. Представникам медичних професій часто доводиться працювати позмінно, ввечері, цілодобово, понаднормово. Через напружені умови праці зростає імовірність самогубств, зокрема серед лікарів.

Дефіцит сну також поширений серед медичних працівників. У дослідженні CDC йдеться, що 52% представників сектора охорони здоров’я, які працюють у нічну зміну, сплять не більше 6 годин на добу.

"Порушення сну та циркадних (добових) ритмів підвищують ризик травм і метаболічних розладів, знижують захист організму від інфекцій, раку, серцево-судинних захворювань", – йдеться у джерелі.

Напруження під час виконання професійних обов’язків. Медпрацівники відчувають тиск і напругу під час роботи у швидкому темпі. Також медики часто контактують з інфекційними та іншими захворюваннями.

"Усі ці фактори призводять до того, що медичний фах є одним із найбільш уразливих щодо професійного вигорання", – наголосили в Центрі.

Що таке професійне вигорання? Це реакція організму та психологічної сфери людини, яка виникає внаслідок тривалого впливу стресів середньої інтенсивності, що обумовлені її професійною діяльністю.



Це психічний стан, який характеризується виникненням відчуттів емоційної спустошеності та втоми, викликаних професійною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну спустошеність, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень; різновид та передумова професійної деформації особистості.

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