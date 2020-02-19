Медики перевірили стан здоров'я українців перед евакуацією: що відомо

Евакуація українців та іноземців з Китаю вже розпочалася. Люди, які прибули до термінала аеропорту Уханя, пройшли огляд у китайських медиків.

Наразі станом на 16:25 (22:25 за Китаєм) в українців та іноземців не виявлено підвищеної температури або інших ознак респіраторних захворювань. Про це пише УНН з посиланням на Посольство України в КНР.

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За словами дипломатів, якщо у когось зафіксують підвищення температури або якісь симптоми, то замість України його переведуть на карантин у китайську лікарню. Наразі жодного такого випадку не підтверджено.

В Україні людей також декілька разів будуть перевіряти медики.

"Коли громадянин України сідає в орендований нами автобус або автомобіль, йому вимірюють температуру. Після приїзду в аеропорт при вході ще раз міряють, і потім ще один санітарний контроль. Потім уже будуть міряти наші лікарі. І робиться медогляд", – інформують в посольстві.

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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