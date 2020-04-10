Медики помітили смертельну небезпеку апаратів ШВЛ для пацієнтів з коронавірусом

З боку лікарів з США та інших країн прозвучали заяви про те, що апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) можуть бути небезпечними для хворих на коронавірусну інфекцію.

Головний спеціаліст Американської асоціації легень Альберт Ріццо зазначив надзвичайно високий рівень смертності пацієнтів з коронавірусів, які лікувалися з використанням апаратів ШВЛ, передає The Associated Press.

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ШВЛ і висока смертність

У Нью-Йорку статистика летальних випадків серед них досягла 80%.

У Великобританії смертність пацієнтів на апаратах ШВЛ близько 60%. У китайському місті Ухань, де вперше зафіксували COVID-19, провели дослідження цієї проблеми, і воно показало ще більшу цифру – 86%.

Чи справді ШВЛ вбиває людей?

Лікарі, які повідомили про цей феномен, поки не можуть дати чіткого пояснення високих показників смертей. Вони не виключають того, що ослаблені та пошкоджені хворобою легені пацієнтів просто не витримують тиску, з яким апарати штучної вентиляції нагнітають кисень.

Медична вентиляція може посилити травму легень,

– зауважив фахівець з респіраторного лікування в клініці загального профілю в Торонто Едді Фен.

Його підтримав лікар швидкої допомоги Джозеф Хаббуш, що працює в лікарнях Манхеттена. Він заявив, що якщо медики можуть обійтися без підключення пацієнта до вентиляції, то апарат краще не використовувати.

Інший експерт, лікар-інфекціоніст Вільям Шаффнер з Університету Вандербільта, повідомив, що пацієнти з коронавірусною інфекцією зазвичай перебувають на ШВЛ набагато довше, ніж люди з іншими вірусними захворюваннями.

Так, хворі бактеріальною пневмонією можуть бути на апараті ШВЛ не більше одного-двох днів. У під час коронавірусної інфекції пацієнтів тримають на них по 7, 10, навіть 15 днів. Не виключено, що це теж може бути небезпечним.

Від редакції: висока смертність може пояснюватися тим, що люди, які потребують ШВЛ і так вже в дуже важкому стані. Тому в цій ситуації рано говорити про причино-наслідковий зв'язок. Так само й стверджувати, що ШВЛ шкодить чи робить гірше не можна, ми лише навели думки кількох експертів. Для остаточних результатів, яким можна буде довіряти, потрібні дослідження.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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